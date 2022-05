Los más de 500 aficionados del Mallorca que esta próxima madrugada viajan a Pamplona en vuelos charter para asistir al decisivo partido por la permanencia en Primera División han recibido un comunicado de la agencia de viajes en el que se recomienda, según indicaciones de seguridad de la Ertzainza, la policía autonómica vasca, recibidas por el club, no pasear por el barrio antiguo ya que es “zona abertzale”, ha informado IB3.

El correo electrónico enviado a la afición señala: “Nos aconsejan no pasear por la zona del núcleo antiguo, ya que es zona abertzale”. Este consejo es para no pasear como aficionado, es decir, con banderas, bufandas o, incluso, cantar “para evitar altercados o escándalos”. Como “turista sin vestimenta del Mallorca no hay problema”, reza el comunicado recibido por los aficionados que tienen previsto desplazarse a Pamplona, vía Vitoria.

Además, según indica el mismo correo, “por motivos de seguridad”, la Ertzaintza les ha recomendado “quedarnos en el aeropuerto y no salir hasta las siete de la mañana, y así tener una llegada prevista a las 8 a la ciudad” de Pamplona. Sin embargo, la agencia de viajes ha optado por hacer una parada en un área de servicio para poder “desayunar y que pase el tiempo”. Los aficionados deben presentarse en el aeropuerto de Palma a la 01.30 de esta próxima madrugada del sábado al domingo para volar a Vitoria, con llegada prevista a las 4.30 aproximadamente.

El club ha sufragado el desplazamiento de los aficionados del Mallorca, 484, en un 75 por ciento, por lo que el vuelo, desplazamiento en autobús de Vitoria a Pamplona y regreso, y la entrada al partido cuesta 50 euros a cada seguidor, que espera poder celebrar la permanencia en El Sadar al filo de las diez de la noche del domingo.