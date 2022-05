Jaume Costa es el capitán sin brazalete dentro del vestuario del Mallorca. El lateral valenciano, gracias a su experiencia, se ha convertido en uno de los futbolistas de referencia en el equipo. "Hace semana y media estábamos en una situación drástica. Estábamos a más de un partido del Cádiz y se vivía una tensión permanente. Mucha gente como yo sin estábamos sin poder dormir por las noches. Y ahora hemos visto que con trabajo y con esfuerzo y creyendo cambia. Estamos con ilusión de poder conseguir el objetivo que tan difícil era. Con ilusión de darle alegrías a nuestras familias y a la gente que ha creído en nosotros", ha explicado.

Costa espera que los de Arrasate les planteen un partido complicado. "Ahora dependemos de nosotros mismos. Si conseguimos los tres puntos no habrá que mirar en ningún sitio más. Será complicado, porque la experiencia nos dice que Osasuna es un equipo aguerrido, que es muy intenso, que en su casa querrá despedirse bien tras una gran temporada. Tengo gente conocida allí y sé que van a ir a todas. Tenemos que tener la mentalidad de que va a serla última batalla y que será muy dura", ha apuntado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El defensor bermellón ha reconocido que el equipo ha notado el cambio de categoría: "Tenemos que ser realistas. Desde un principio sabíamos que no iba a ser fácil. La gente que pensaba que nos íbamos a salvar a falta de cinco jornadas estaba totalmente equivocada. Primera División no es fácil, por mucho que en Segunda este equipo lograse el ascenso holgadamente. Hay un cambio brutal de calidad y ritmo de juego y se ha notado. Llegar a la última jornada con opciones es muy bueno, pero hay que materializarlo".

Costa ha querido tener bien presente a Galarreta, lesionado de gravedad en febrero, como una motivación extra para conseguir la permanencia. "Hay muchos compañeros que han vivido poco la Primera División y se la merecen, en especial Galarreta. Tuvo la mala suerte de lesionarse y es uno de los que más se lo merece como es. Personalmente quiero dejarle en Primera el año que viene", ha explicado.

En la plantilla del Mallorca hay varios futbolistas jóvenes y Jaume Costa es uno de los indicados para calmarles ante un partido que será dramático. "Intento hablar mucho con ellos. A los que están más cabizbajos intento tranquilizarles, contarles experiencias pasadas mías. En eso estamos, en ser un grupo unido y sano. Hoy por hoy sabemos lo que nos viene el fin de semana. Estamos con esos nervios de querer hacerlo bien, pero si los tenemos controlados son nervios buenos", ha resaltado.

En redes sociales, especialmente en las últimas hora, se está hablando mucho acerca de un posible hermanamiento entre Cádiz y Osasuna. Una cuestión que no preocupa al lateral mallorquinista. "No nos afecta. Obviamente lo vemos. Sí que te fijas en lo que está pasando. Al final, está en nuestras manos conseguir los tres puntos y salvarnos. Ese 'hermanamiento' puede ser normal porque el fútbol lleva muchos años y han pasado muchas cosas entre todos los equipos. Nuestro entrenador ha estado allí y eso no significa nada. No va a haber ninguna ayuda. Aquí cada mira por su familia y por sus intereses. Los once que jueguen tienen que darlo todo, conseguir la victoria y no tener que mirar otros campos", ha zanjado.

Por último, ha tenido palabras de agradecimiento para la afición y aquellos que acudan a El Sadar este domingo. "Después del partido del Granada se lo merecen todo. Estuvimos tan mal, sufrieron tanto y me acuerdo de que nos silbaron. Después de eso, que nos recibiesen como nos recibieron, que nos animaran como lo hicieron. No les puedo pedir más. Como si no quiere venir ninguno porque no quiere sufrir. Somos nosotros los que tenemos que conseguir los tres puntos. Ojalá seamos los máximos posibles", ha concluido.