El uno a uno del Real Mallorca-Rayo Vallecano

Siempre Abdón. El delantero de Artà volvió a emerger cuando el Mallorca más lo necesitaba. El empate era un resultado nefasto y en el minuto 92 recogió un balón de Maffeo para hacer estallar a Son Moix. Salió desde el banquillo y, como ante el Deportivo de la Coruña, marcó un gol que puede valer que los bermellones sigan en Primera la temporada que viene.

Serio. Reina no tuvo excesivo trabajo, pero pudo hacer algo más en el gol de Pathé Ciss.

Correcto. Oliván volvió a actuar de central y tuvo excesivo trabajo, sobre todo en balones aéreos.

Seguro. El central cordobés tuvo problemas para sujetar a Falcao, que evidenció su calidad como delantero.

Inseguro. Valjent necesita que acabe la temporada. No está a un gran nivel y ayer ante el Rayo sufrió mucho.

Asistente. Pese a no ser su mejor partido, fue clave al asistir a Abdón en el gol de la victoria.

Clase. El lateral valenciano puso un centro medido a la cabeza de Muriqi, que «solo» tuvo que empujarla.

Lento. El de Berja notó el elevado ritmo de juego del Rayo. En la segunda mitad apenas intervino.

De más a menos. El argentino comenzó bien, pero al igual que el equipo empeoró en la segunda mitad.

Superado. El mediocentro del Mallorca no estuvo fino y acabó siendo el primer cambio de Aguirre.

Líder. El kosovar abrió el triunfo con un gran gol de cabeza y tiene ganado a toda la afición del Mallorca .

SUPLENTES: Ángel fue titular, pero no estuvo acertado y dejó el campo por Abdón. Aguirre no movió el banquillo hasta que el Rayo empató el partido. Antonio y Jaume Costa fueron los primeros en salir por Kubo (m.63) y Dani Rodríguez (m.63). Luego fue el turno del de Artà y Kang In fue el último en entrar para dar descanso a un desgastado Salva Sevilla (m.84).