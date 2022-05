Las cuentas del Real Mallorca para la salvación

Las cuentas para la salvación están bastante claras. El Mallorca debe afrontar sus dos partidos ante el Rayo Vallecano, mañana en Son Moix, y el del próximo domingo ante Osasuna, en El Sadar, con el objetivo de conseguir los seis puntos. Si alcanza los 39, que es la máxima cifra a la que puede aspirar el equipo de Javier Aguirre, obligará al Cádiz, el rival que le precede en la tabla, a superar los 40 puntos, es decir, a ganarlo todo, en primer lugar al Real Madrid mañana. Hay otras combinaciones que podrían dar la permanencia al Mallorca, pero ya es jugar con fuego y depender incluso de más resultados además de lo que haga el Cádiz. Estas son las situaciones que se le presentan al conjunto rojillo cuando finalice su partido ante el Rayo Vallecano, al filo de las nueve y media de la noche de mañana.

Si el Mallorca gana

Llega con vida a la última jornada

Es lo mejor que le puede pasar al Mallorca. Es su primera misión, sumar los tres puntos ante el Rayo Vallecano. Si logra la victoria sumará 36 puntos y llegará con opciones a la última jornada en El Sadar, independientemente de lo que haga el Cádiz ante el Real Madrid. Si gana y no lo lo hace los de Sergio González, el Mallorca llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo, que es lo mejor que le puede pasar.

Si el Mallorca empata

Descenderá si el Cádiz gana al Real Madrid

Sería un resultado muy peligroso para un Mallorca que quedaría a expensas del Cádiz. Con un solo punto sumaría 34, una cifra insuficiente de manera definitiva si los de la Tacita de Plata derrotan al Real Madrid de Ancelotti. Con la victoria, los gaditanos llegarían a los 38, por lo que estarían matemáticamente salvados. Si el Cádiz también empatara, todo quedaría igual, con dos puntos de diferencia.

En este supuesto, el Mallorca ya no dependería de sí mismo en la última jornada y debería ganar al Osasuna y esperar que los andaluces no lo hagan en su visita al Alavés. Los vitorianos llegarían con opciones de salvación a la última jornada si ganan mañana al Levante y el Cádiz no gana al Real Madrid. El Mallorca necesita que el Alavés llegue con vida a la última jornada contra el Cádiz, que podría ser dramático.

Si el Mallorca pierde

Estará en manos del Cádiz, que no debe ganar

El peor de los escenarios posibles, que supondría prácticamente el descenso a Segunda. Será matemático si el Cádiz gana. Un empate de los gaditanos obligará a los rojillos a ganar en Pamplona y esperar que los andaluces pierdan en Mendizorroza. De todas maneras, el Alavés, con 31 puntos, alcanzaría los 37 con dos victorias, por lo que superaría al Mallorca en el caso de que los rojillos solo consigan una. Una derrota deja herido de muerte a los de Aguirre.

Triples empates El Mallorca puede incluso salvarse sin ganar Existen dos posibilidades de triples empates a 35 puntos que favorecerían en ambos casos a los intereses del Mallorca: En un triple empate entre Mallorca, Cádiz y Alavés descenderían estos dos últimos . Para ello, el Alavés tiene que empatar ante el Levante y ganar al Cádiz; estos tienen que perder sus dos partidos ante el Real Madrid y Alavés y el Mallorca empatar sus duelos contra el Rayo y Osasuna.

. Para ello, el Alavés tiene que empatar ante el Levante y ganar al Cádiz; estos tienen que perder sus dos partidos ante el Real Madrid y Alavés y el Mallorca empatar sus duelos contra el Rayo y Osasuna. En un triple empate a 35 puntos entre el Mallorca, Cádiz y Levante, serían estos dos últimos, junto al Alavés, los que descenderían a Segunda. En este supuesto, el Levante, descendido desde el jueves, debe ganar a Alavés y Rayo; el Cádiz tiene que perder sus partidos ante el Real Madrid y Alavés, y el Mallorca empatar sus partidos. En triple empate a 37 con Granada -pierde los dos- y Alavés -gana los dos- el Mallorca se salvaría. Bajarían Alavés y Cádiz.