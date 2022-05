El entrenador del Mallorca Javier Aguirre es plenamente consciente de la realidad. El Mallorca no depende sí mismo para salvarse y sí de lo que hagan otros equipos, al menos esta jornada. Pero una cosa tiene clara: si ellos no cumplen con su parte de nada sirve estar pendiente de otros resultados. " Es responsabilidad nuestra llegar a esta jornada con el agua al cuello y con necesidades. No hemos sido capaces de salir de esta situación. Hemos tenido altibajos, pero estamos vivos. Lamentablemente no dependemos de nosotros, pero lo que dependa de nosotros hay que hacerlo. Y luego esperar que la suerte en otros campos nos acompañe", ha explicado.

"Desde el banquillo no se dirá nada. Antes se permitía estar con los cascos. Se despistan los jugadores y es un puto lío", ha añadido acerca de lo que ocurrirá durante el partido ante el Rayo Vallecano de este domingo y las informaciones que irán llegando de otros campos.

El preparador mexicano ha pedido a su equipo que corrija la bochornosa imagen del día del Granada porque se lo debe a la afición. "Debemos de estar mentalmente a tope. Se habla de finales y esta sí que lo es. Tenemos dos y esta es la primera en casa. Después del último partido que en casa que fue lamentable, la segunda parte sobre todo. Le debemos a la afición otra imagen. Luego que pase lo que tenga que pasar. Estoy orgulloso de lo que he visto hoy en el entreno. Ojalá salgan bien las cosas y lleguemos vivos al último partido", ha apuntado.

El empate en Sevilla ha levantado los ánimos de un grupo al que, según Aguirre, le pudo la ansiedad en el último duelo en casa: "Si no aceptamos la crítica, el silbido o el aplauso apaga y vete a otra parte. Los jugadores han pasado por mucho. La tarde del Granada fue muy dolorosa. Lo de Sevilla nos ha reanimado y nos ha hecho creer que hay posibilidades. Se ve otro ambiente en el equipo. El animómetro está bien".

Aguirre también ha confirmado que Fer Niño estuvo castigado ante el Sevilla por infringir el reglamento interno el sábado pasado. "Fer Niño cometió un error y por eso no fue a Sevilla, hay un reglamento interno. Se disculpó y ahora tiene muchas ganas de jugar y meter un gol", ha zanjado.

Siete son los jugadores que corren riesgo de perderse el partido de Pamplona. Una circunstancia que preocupa "cero" al entrenador del Mallorca. "Me preocupa cero. Si te amonestan jugará otro. Tengo 24 en la plantilla. El que juegue pensando en no ver la tarjeta igual no irá a Pamplona", ha advertido.

En momento así, de mucha tensión y exigencia, Aguirre ha pedido "once leones" ante el Rayo. "En este momento necesitamos once leones en el terreno de juego. Si encima hablan, ordenan y son buenos jugadores perfecto. Hay gente con mayor influencia que otra, pero no solo se ve en los noventa minutos, se ve en el día a día", ha destacado.

Sobre el rival, a pesar de ser uno de los equipos que ya no tiene nada en juego, Aguirre ha avisado sobre su peligro. "El Rayo juega muy bien al fútbol. Si no estamos bien puestos vamos a sufrir. Te quita la pelota, la trata bien y si no defiendes bien te puede hacer un roto", ha analizado.

Por último, no ha querido valorar si el Real Madrid reservará a más o menos jugadores en el partido ante el Cádiz. "Me pasó con el Leganés y empatamos a dos. Los 19 equipos tienen plantillas amplias para hacer rotaciones. No puedo ni hablar ni pensar mal de nadie. Obviamente se nota más un equipo que ya ha cumplido su objetivo, que igual juegan con menos presión", ha concluido.