Reina por un día, por Gabriel Forteza

Minuto 97. Con 0-0 en el marcador, En-Nesyri remata de cabeza obligando a Reina a hacer un paradón que deja con vida al Mallorca.

Así se resume el partido del Pizjuán después de casi cien minutos con ocasiones de gol, faltas, tarjetas, golpes y novedades, muchas novedades.

Tras la hecatombe ante el Granada el Mallorca ofreció un lavado de cara con el que compitió y si no marcó fue porque quizá no da para más. Y en ese lavado de cara se incluyen los cambios de Aguirre dando entrada a Reina, Oliván, Battaglia, Antonio y Ángel por los habituales Sergio Rico, Baba, Dani Rodríguez, Take Kubo o Abdón.

El inicio mostró a un equipo atemorizado en defensa e inoperante en ataque hasta que se fue acomodando ante un Sevilla cuya pegada fue estéril.

El punto, como dijo el entrenador mexicano, es bueno en lo anímico y corto en lo clasificatorio. Tanto creció el equipo que en la segunda parte, Muriqi y Maffeo tuvieron la posibilidad de traerse en la maleta los tres puntos.

Ahora habrá que ver de qué es capaz hoy el Cádiz y a pensar en las dos últimas jornadas agarrándose a un clavo ardiendo o a un milagro, que para el caso, es lo mismo.

Ha llegado el momento cumbre del fútbol cuando todo se acaba: las calculadoras en la mano y a echar cuentas a medida que se juegan los partidos.