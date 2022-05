Sevilla-Real Mallorca: Obligados a una hazaña

Es el más difícil todavía, pero no queda otra que intentarlo. La traumática derrota del pasado sábado ante el Granada (2-6), un resultado difícil de creer incluso tantas horas después, ha puesto muy cuesta arriba las ilusiones de permanencia del Mallorca. La gesta es obligada hoy ante todo un Sevilla en el Sánchez Pizjuán, casi nada. Y si no puede ganar, al menos que pueda arrancar un punto que le permita mantener funcionando sus constantes vitales, pendiente del partido de este jueves del Cádiz ante la Real Sociedad. El problema es que los bermellones acumulan la friolera de nueve derrotas seguidas como visitante -no ganan desde el 4 de diciembre en el Wanda (2-1)- por lo que creer que puede salir con algo en su mochila es un acto de fe. Sus números de toda la competición así lo dejan claro, ya que de cincuenta y un puntos en juego como visitantes apenas han sumado ocho, merced a dos victorias y dos empates.

Y la dificultad aumenta porque se medirá al tercer mejor local de la Liga. Solo ha cedido frente al campeón Real Madrid en los diecisiete partidos jugados -once victorias y cinco empates-. Además, los hispalenses necesitan vencer para certificar matemáticamente su presencia en la próxima Liga de Campeones. Está por ver qué versión ofrecen los de Javier Aguirre, que ha sido incapaz desde su llegada de dar con la tecla para que su equipo elevara el nivel para escapar del fuego. Todo apunta a que recuperará la defensa de cinco, con Oliván como tercer central, aunque Russo regresa a la convocatoria-, junto a Maffeo y Costa en los laterales y Raíllo y Valjent en el eje de la zaga. La gran incógnita reside en si mantendrá a Rico en la portería, en entredicho desde su llegada y que no estuvo afortunado ante el Granada, o apuesta por Reina. En el centro del campo las opciones se multiplican, aunque parecen fijos Baba, Dani Rodríguez y Muriqi. Antonio Sánchez, Salva Sevilla, Take, Kang In y Abdón se disputan las otras dos plazas, pero lo lógico es que el dibujo sea el 1-5-4-1 o 1-5-3-2. El Sevilla tiene cerca el objetivo básico de estar en ‘Champions’, pero el juego desarrollado en esta última fase del curso, y particularmente el que se vio en las dos pasadas jornadas, con empate en casa ante el Cádiz (1-1) y otro agónico en la prolongación del partido disputado el domingo en Villarreal (1-1), dejan muchas dudas. Lopetegui está pendiente del estado físico de jugadores como el delantero Martial, el defensa Rekik o el extremo Ocampos, que son serias dudas. Son bajas seguras el extremo Suso Fernández, ausente del equipo desde hace unos cinco meses por un problema de tobillo y que está en la recta final de su recuperación, y el centrocampista brasileño Fernando Reges, quien no reaparecerá hasta la venidera campaña tras operarse también de un tobillo. El Mallorca necesita una hazaña, juegue quien juegue.