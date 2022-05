Ocho minutos y veinte segundos. Ese es exactamente el tiempo que ha durado la rueda de prensa previa al partido del Sevilla frente al Real Mallorca. Cuando el entrenador del conjunto bermellón, Javier Aguirre, ha querido, se ha levantado y se ha ido. Antes, por lo menos, ha reconocido que el equipo ya está “recuperado anímicamente” tras el batacazo ante el Granada y que quedan “tres finales y hay que ganarlas”.

La clasificación aprieta y de eso es muy consciente el azteca, quien, en la previa del que seguramente es el partido más importante del curso hasta la fecha, ha reconocido que “no depender” de sí mismos “es un batacazo y algo con lo que tocará sufrir el doble”. “Ya no dependemos, no, es cierto, y por culpa nuestra. La segunda parte fue un desorden, no fue un tema de espíritu ni actitud. Vi un desorden generalizado, totalmente generalizado. Las derrotas traen muchas veces consecuencias y una ha sido esta. Tocará sufrir mucho”, ha indicado.

El preparador rojillo, que podrá volver a contar con Franco Russo tras recuperarse de una molestias musculares, pero seguirá sin poder convocar a Amath, ha avisado sobre la peligrosidad del rival: “Espero al mejor Sevilla. Viene de dos empates y seguramente está comprometiendo su clasificación. Un Sevilla, en su campo, que va a ir a por todas. Es un equipo que se está jugando mucho dinero de por medio, por eso espero un Sevilla fuerte, con buen trato de la pelota”.

Aguirre ha confirmado que habrá cambios en el once, pero no ha querido dar más pistas sobre el mismo. Cuestionado por si los jugadores se vieron superados el pasado sábado por la presión, ha sido contundente: “Es difícil saber si a los jugadores les sobrepasó la situación. Es una buena pregunta y yo también me la he hecho. La única forma de saberlo creo que es confrontándolos: ‘Oye, ¿te pudo la presión?’ Lo que pasa es que si les pudo, no me lo van a decir. El jugador que juega en Primera División debe estar preparado para eso, para ganar 6-2, para perder 2-6, para tener una afición hostil, para tener una afición que te silbe… Si no eres capaz de aguantar eso, es que no tienes carácter para estar en Primera. Si no puedes soportar la presión de la prensa o la gente, vete a tu casa. Si no rindes como profesional, es que no sirves. Yo estoy convencido de que estos sí sirven para Primera. Estoy convencido”.

Ya para acabar, Aguirre ha asegurado que todavía no ha sacado la calculadora para hacer cuentas. “Esa no es buena receta, nunca la ha sido”, ha aclarado. “Yo ya tengo clarísimo el equipo y el sistema. De aquí a final de temporada no ha ningún escenario bueno, quedan tres finales y hay que ganarlas”, ha sentenciado.