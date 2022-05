La titularidad de Sergio Rico con el Mallorca peligra

La derrota ante el Granada va a traer cambios en el Mallorca. No hay tiempo para mucho, solo tres partidos, pero Javier Aguirre, que pidió disculpas en rueda de prensa por el triste espectáculo de sus jugadores, va a meter la tijera para que lo de este sábado no vuelva a ocurrir. Y una de sus primeras decisiones tiene que ver con la portería.

Uno de los futbolistas más señalados tras la goleada ante el Granada fue Sergio Rico. El sevillano, titular indiscutible desde su llegada en invierno con Luis García Plaza y luego con el mexicano, no ha dado el nivel esperado. Su media de goles encajados habla por sí sola: en catorce partidos ha encajado veintinueve goles, más de dos tantos por partidos.

Es cierto que, al margen de una doble parada en la ya lejana victoria contra el Cádiz, su participación no ha sido decisiva para que el Mallorca amarre puntos, que era precisamente lo que se buscaba con su fichaje en el mercado de invierno. «Entiendo a la afición, entiendo los pitos a Sergio y a todo el equipo. Al final Rico es solo uno más. Nuestro portero no tuvo un buen día, pero no lo tuvieron tampoco el resto de futbolistas, ni tampoco yo. En caliente no es bueno tomar decisiones, y menos hacerlas públicas. De todas formas esperamos hacer algo porque no se puede repetir la imagen que se dio», afirmó Aguirre tras el encuentro.

Reina, al que le quedan tres partidos con el Mallorca, es la primera opción del mexicano para relevar al sevillano

Toda una declaración de intenciones, que no oculta el bajo nivel defensivo de todo el equipo, de lo que puede ocurrir este miércoles en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Y es que Manolo Reina, desterrado al banquillo desde enero, puede volver a ponerse los guantes y ser el encargado de defender la portería en la que es su última temporada de bermellón.

Descartada la posibilidad de Leo Román, desconvocado ante el Granada, el de Villanueva del Trabuco tiene muchos números de volver a jugar cuando ya parecía imposible e intentar despedirse del club logrando la permanencia.