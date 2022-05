El uno a uno del Real Mallorca-Granada

Un golazo estéril. El centrocampista bermellón anotó un gol de bandera ante el Granada, con un disparo desde treinta metros pegado al palo. Por desgracia, no sirvió ya que los visitantes vencieron por 2-6. El de Berja, pese a ir a una marcha menos que el resto, fue el único capaz de dar sentido a las jugadas de ataque. Cansado, dejó su puesto en el campo en el minuto 68.

Sergio Rico (0)

Señalado. Seis tiros a puerta del Granada, seis goles. Lento en el cuarto, la afición la tomó con él en el tramo final del partido.

Maffeo (1)

Orgullo. El catalán estuvo a un nivel bajo, al igual que el resto, pero no se le puede achacar falta de entrega y orgullo, al contrario que a otros.

Valjent (0)

Horroroso. Todavía está buscando por dónde le entraban los atacantes del Granada. Partido terrible que confirma su horrible temporada.

Raíllo (0)

Superado. Su gol no esconde una triste actuación. Fue superado por los delanteros del Granada y con el balón en los pies fue una calamidad.

Jaume Costa (0)

Intrascendente. El lateral volvió tras lesión y rindió al nivel de toda la defensa. En ataque se prodigó poco y en defensa estuvo muy blando.

Baba (0)

Perdido. El ghanés estuvo superado en todo momento por el centro del campo del Granada. Con el balón no supo qué hacer en ningún momento.

Dani Rodríguez (0)

Errático. El japonés volvió a su versión habitual: fallón, egoísta e invisible. Su salario y supuesta calidad le exigen mucho más.

Kubo (0)

Ausente. Otro partido más en el que no apareció. Otro día más no fue decisivo. Y acabó siendo sustituido en la segunda mitad al no aportar en ataque.

Muriqi (0)

Fallón. El kosovar tuvo varias, durante todo el partido, pero o las envió fuera o fueron remates blandos. No fue su mejor día de bermellón.

Abdón (0)

Irrelevante. El 9 del Mallorca apenas entró en contacto con el balón. Por alto no salió vencedor y fue el primer sustituido en la segunda mitad.