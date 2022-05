Ni porter, ni defenses, ni porter, per Ricard Pla

Un escenari perfecte i la millor entrada de la temporada; tot, impecable. El sentiment de l’afició i el grau de compromís s’ha posat a l’alçada del que requeria l’esdeveniment. Tota la litúrgia que enrevoltava el partit ha estat ben interpretada per tots els barralets. Això només vol dir que l’afició mallorquinista sempre respon a les grans cites, les que requereixen una dosi extra d’adrenalina. Avui la victòria es feia imprescindible per mantenir encès el caliu de la Primera Divisió. Però tot se n’ha anat en orris amb un dels resultats més contundents de la categoria. No és gens habitual veure un dos a sis en un partit de futbol jugat per professionals, resultat que fa que el qualifiquem de ridícul extrem. El Mallorca ha desaparegut a la segona part davant un Granada molt millor en tots els sentits. Els de Javier Aguirre no han tingut ni porter ni centrals ni davanters. El resultat de dos a sis gairebé sembla una broma de mal gust, tenint en compte el que hi havia i hi ha en joc. Però els números no enganyen i el Mallorca, amb Sergio Rico a la porteria, ha encaixat 30 gols en 15 partits. No es tracta de donar tota la culpa al porter, però no ha estat a l’alçada de les circumstàncies, sobretot avui quan cada xut entre els tres pals ha significat un gol per al Granada. És evident que el resultat és molt dolorós, però encara queden nou punts per disputar, tot i que semblava veure algun jugador demanant disculpes a l’afició, com si ja s’hagués consumat el descens. En tot cas, serà una derrota difícil de pair, perquè el partit significava una gran oportunitat per allunyar-se de la zona de descens. Ara queda anar a Sevilla, dimecres que ve; rebre el Rayo, diumenge i acabar la lliga a Pamplona. En futbol, pot passar de tot. Si la setmana passada dèiem que el Mallorca depèn d’ell mateix, avui ja no ho tenim tan clar.