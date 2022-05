Ridículo para la historia del Mallorca ante el Granada

Lo que tenía que ser una gran fiesta del mallorquinismo se convirtió en la peor de las pesadillas. En un partido lamentable del Mallorca, tiró por la borda sus aspiraciones de salvación al perder un partido clave ante el Granada en un ridículo mayúsculo, la peor tarde en muchos años, y eso que ha habido unas cuantas. Y de qué manera, un 2-6 que lo dice todo. El equipo de Aguirre, fatal de principio a fin, fue una caricatura de sí mismo, con errores garrafales en defensa. Así es imposible mantener la categoría. Un equipo que encaja seis goles como local ante un rival que también aspira a mantenerse no tiene defensa posible. Fallaron todos, desde Sergio Rico, fatal en el quinto gol, que lo pagó con los abucheos de la afición, hasta los centrales Valjent y Raíllo, nerviosos toda la tarde; un Kubo errático y un Dani en su línea, falto de todo.

Entró dormido al partido el Mallorca, dejando todo el protagonismo a un Granada más enchufado y consciente de lo que se jugaba. Y se demostró a los cinco minutos cuando Luis Suárez adelantó a su equipo en un saque de esquina. Hasta tres veces remataron los andaluces hacia la portería de Sergio Rico, y a la tercera fue la vencida con el gol del colombiano que puso de los nervios a los jugadores y a una afición que respondió a la llamada del club y prácticamente llenó el estadio.

El Mallorca tardó en reaccionar. El gol dejó tocado a los hombres de Javier Aguirre, que no sabían qué hacer con el balón. La salida de la pelota desde la defensa, sobre todo de Raíllo, era desesperantemente lenta. Los hombres de Karanka estaban mejor puestos sobre el terreno de juego y pletóricos de moral por el gol a su favor. El Mallorca necesitaba una o dos marchas más porque todo era muy previsible. No conectaban los jugadores, con Muriqi esperando que le llegara algún balón en condiciones, Abdón corriendo de lado a lado, Kubo desubicado y Dani perdido. El juego no fluía, con los rojillos más pendientes del árbitro que del balón.

Pero el fútbol siempre tiene deparada alguna sorpresa. Y esta llegó antes de cumplirse la media hora de juego con el golazo de Salva Sevilla. El andaluz, con 38 añitos a sus espaldas, enganchó un centro de Muriqi desde treinta metros que hizo inútil la estirada de Maximiano. El estadio fue una fiesta para celebrar un empate que nadie esperaba que llegaría tan pronto porque el Mallorca apenas existía. Con este gol al Granada son ya cinco los que suma el almeriense, el máximo goleador del equipo. Un jugador que, si alguien no lo remedia, está jugando sus últimos partidos como jugador del Mallorca porque no se ve ninguna intención por renovarle. En cualquier caso, todo lo que le depare el futuro, sea aquí o en cualquier otro sitio, debe ser para bien porque se lo ha ganado a pulso.

A partir de ese momento, el Mallorca dio un paso adelante. El Granada lo hizo al revés, hacia a atrás, y se dejó dominar por un rival que parecía tener prisa en marcar el segundo. Acechaban los rojillos el área de Maximiano, pero sin peligro. A tres minutos del descanso le fue anulado un gol a Maffeo por fuera de juego, suyo y de algún otro compañero, muy claro, en un saque de falta de Salva Sevilla.

El inicio de la segunda parte fue demoledor para el Mallorca, que vio cómo se le escapaba el partido, y tal vez la permanencia, en ocho minutos nefastos en que encajó dos goles. El primero, en una incomprensible falta de concentración, en el primer minuto de juego que aprovechó Escudero para colarse entre los centrales rojillos, muy nerviosos toda la mañana. Fue un mazazo que dejó muy tocado a los locales, y casi hundidos cuando tres minutos después fue Antonio Puertas quien marcaría el tercero, de tacón, a pase de Jorge Molina, que acababa de entrar. El silencio se hizo en Son Moix. Pero, en unos primeros quince minutos de la segunda parte frenéticos, Raíllo, muy mal toda la tarde, acortaría distancias de cabeza tras un centro de Maffeo. El sí se puede resonó en todo el estadio, hasta que Jorge Molina, con 40 años, el mismo que marcó tres goles a los rojillos en Los Cármenes, batió a Sergio Rico, que se tiró tarde y mal en un disparo que parecía no tener muchas complicaciones. Ahí se acabó el partido para el Mallorca, aunque todavía llegarían dos más, otro de Jorge Molina, en una tarde preparada para que fuera una fiesta y se tornó en pesadilla. La maldición de las 14 horas sigue su curso, pero no fue la hora la culpable de una derrota letal, sino el pésimo partido de un Mallorca que firmó todas las papeletas para perder.

El partido acabó con medio estadio vacío, como no podía ser de otra manera, y con gritos de Maffeo, Maffeo, posiblemente el único jugador que lo da todo sobre el terreno de juego. El Mallorca se ha pegado un tiro en el pie, prácticamente definitivo, salvo un milagro que ya muy pocos esperan que se produzca.

2 REAL MALLORCA: Sergio Rico; Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa (Oliván, m.84); Baba, Salva Sevilla (Ángel, m.67), Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, m.67), Kubo (Llabrés, m.84); Abdón (Kang In Lee, m.52) y Muriqi.

6 GRANADA: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero (Germán, m.75); Germán, Petrovic, Antonio Puertas (Arias, m.75), Collado (Uzuni, m.61), Machís (Gonalons, m.61); Luis Suárez (Jorge Molina, m.51)..

GOLES: 0-1. Luis Suárez remata a la salida de un córner (m.3). 1-1. Salva Sevilla desde 30 metros a pase de Muriqi (m.27). 1-2. Escudero con la zurda dispara entre los centrales (m.46). 1-3. Antonio Puertas, de tacón, a pase de Molina (m.54). 2-3. Raíllo de cabeza a pase de Maffeo (m.58). 2-4. Jorge Molina (m.68). 2-5. Uzuni (m.77). 2-6. Jorge Molina (m.89).

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). TARJETAS AMARILLAS: Raíllo (m.45+1), Maffeo (45+3), Domingos Duarte (m.59), Valjent (m.66), Petrovic (m.83).

INCIDENCIAS: 18.466 espectadores en el Visit Mallorca Estadio.