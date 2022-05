El Real Mallorca afronta la final ante el Granada en la fatídica hora 14

Cuando el correo semanal sobre los horarios de los partidos de Liga llega a las oficinas del Real Mallorca y marca las 14 horas un escalofrío recorre la espalda de todos los integrantes del club. Y no es para menos. Diez son las veces que los bermellones han disputado un partido este curso a la hora de la comida y en ninguna de ellas han conseguido la victoria. De hecho, tres empates y siete derrotas es el terrible bagaje del equipo en esa franja horaria. Ahora, ante el Granada este sábado también a las 14 horas se espera acabar con esta nefasta relación o alargar la pesadilla del que se puede considerar un horario maldito.

Con la llegada de Take Kubo (Japón) y Kang In Lee (Corea del Sur) al club el pasado verano ya se preveía que el Mallorca tendría muchos números de llevarse el premio de jugar al mediodía. Pero no se le ha dado nada bien.

El primero de los partidos disputados a la hora de la comida fue en la jornada cinco ante el Villarreal. En un encuentro marcado por las altas temperaturas, los bermellones consiguieron un punto ante los de Emery (0-0). El siguiente llegó dos partidos más tarde frente a Osasuna.

Los de Arrasate se plantaron en Son Moix siendo uno de los mejores visitantes del campeonato y los bermellones llegaban tras el varapalo en el Bernabéu (6-1) y con los titulares descansados. Pero ni por esas. Greif jugó su único partido hasta la fecha en Liga en un duelo que se decidió en el minuto 88 con un tanto de Javi Martínez (2-3).

Tras ello vinieron Mestalla y el Nuevo Mirandilla, donde los bermellones se enfrentaron a su temido tiempo de descuento, pero también donde puntuarían por última vez a las 14. Ante el Valencia se dejaron remontar en cinco minutos (2-2) y frente al Cádiz un penalti absurdo de Sastre les privó de un triunfo que habría sido clave (1-1).

Granada (4-1) y Levante (2-0) dejaron muy tocado al equipo entre finales de año y comienzos de 2022. El Valencia (0-1), último encuentro en Son Moix a esa hora, desplegó la rampa de salida para Luis García, que se confirmó al caer ante el Espanyol (1-0). Con Javier Aguirre el rumbo ha seguido el mismo camino, cayendo en su debut al mediodía ante el Getafe (1-0) y de igual manera en Elche (3-0).

Ahora, esta maldición debe quedar atrás ante el Granada. No hay mejor día ni oportunidad para enterrar una estadística nefasta y comenzar una mejor.