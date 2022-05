No por esperada duele menos

Al Camp Nou o al Bernabéu se puede ir con dos caras. La que dieron, por ejemplo, Rayo y Cádiz en el feudo catalán; o la que ofreció ayer el Mallorca frente al Barça. Es verdad, y tampoco vamos a hacer un drama, que la derrota era lo esperado, pero no es menos cierto que la imagen que dio el equipo, sobre todo con el planteamiento de Aguirre, no invitó precisamente al optimismo. Luis García entregó en su día el partido frente al Real Madrid con un once lleno de suplentes, y ayer Aguirre hizo lo propio ante un Barça en horas muy bajas. Si sales a no ganar, lo lógico es eso, perder.

Debacle blanquiazul: El Atlético Baleares vuelve a salir de la zona de promoción por el ascenso A falta de cuatro jornadas para que finalice el campeonato en la Primera RFEF, el Atlético Baleares ha decidido salir de los puestos de play-off. Él solito, sin ayuda de nadie. El atisbo de mejora del equipo en Algeciras se confirmó frente al Barça B, se diluyó ante el Real Madrid B y desapreció ayer en Castellón. De no meterse finalmente en los puestos que dan acceso a la promoción, la temporada será catastrófica y alguien debería plantearse muy seriamente si es necesario seguir metiendo temporada tras temporada un sinfín de dinero sin obtener resultado alguno. Moreno emula a Aragonés: El técnico valenciano zarandeó a Raúl de Tomás en el Bernabéu En la derrota del Espanyol frente al Real Madrid de este pasado sábado en el Bernabéu y que otorgó el título de Liga al conjunto blanco, se vivió un momento muy incómodo entre el técnico del conjunto catalán, Vicente Moreno, y su futbolista más resolutivo, RDT. El de Massanassa sustituyó al delantero en el minuto 65, algo que al parecer no sentó del todo bien al futbolista madrileño. Algún gesto debió hacer o alguna palabra debió soltar para encender la mecha (corta) del preparador valenciano, que ni corto ni perezoso, agarró por la pechera a su jugador y lo zarandeó en el banquillo. Se podrá criticar que su gesto no sea el más adecuado o que el lugar tampoco sea el más oportuno, pero nadie podrá echarle en cara a Moreno, en su paso por el Real Mallorca, que siempre tuviera a raya a su vestuario. Una premisa que, sin duda, se fue diluyendo desde su marcha. Izan emula a Lorenzo: El piloto mallorquín, sobrado de descaro, promete guerra en Moto3 Como si del propio Jorge Lorenzo se tratara, Izan Guevara sorprendió en el Gran Premio de España con una maniobra llena de descaro en la última curva de Jerez que le otorgó su primer triunfo del curso. El piloto mallorquín adelantó ‘por fuera’ del trazado a dos de sus compañeros y logró una victoria que le sitúa en el podio de la general. Izan tiene cualidades para convertirse en campeón: le sobra frescura, conduce con raza y desprende calidad. En su segundo año en el Mundial, al mallorquín no le achanta ni Dirección de Carrera, a quien no se cansa de recordarles, cada vez que tiene la ocasión, la pole que le robaron en la primera carrera del año en Qatar. Izan necesitaba este triunfo para confiar en sí mismo y creer. A día de hoy parece el mallorquín mejor posicionado este curso para dar una alegría al aficionado del motor en las islas después del titubeante inicio de los otros dos representantes.