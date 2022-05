Aguirre piensa en el Granada y se rinde antes de empezar

Como se esperaba, no saltó la sorpresa en el Camp Nou y el Mallorca sucumbió ante un más que discreto Barcelona que afrontó el partido decidido a no encajar su cuarta derrota consecutiva ante su afición. La puesta en escena de Javier Aguirre no pudo ser más timorata. Se demuestra que una cosa es lo que dicen en sala de prensa y otra en el campo. La ausencia de Baba solo hay que entenderla porque estaba a un partido de sanción... y el siguiente es el Granada. Lo mismo se puede decir de Salva Sevilla o Kubo, de lo poco creativo de la plantilla, ambos en el banquillo esperando no se sabe qué. El mexicano afrontó el partido a no perder y la reacción llegó tarde.

Finalísima contra el Granada. Tras la jornada de ayer, la gran final para el Mallorca es el próximo sábado ante el Granada, que en su campo no pasó del empate ante el Celta. No es un tópico, pese a que quedarán otros tres partidos. Una derrota puede resultar fatal para los intereses de los rojillos en su pelea por la permanencia. En cambio, una victoria le dejaría cuatro puntos por encima de los andaluces con nueve por disputar. Un calendario de locura. LaLiga ha dado a conocer esta semana el calendario de la próxima temporada, marcada por el Mundial de Catar que se disputa entre noviembre y diciembre. La Liga comienza, como siempre, a mediados de agosto, el fin de semana del 13 y 14. Se para justo antes del inicio de la cita mundialista e, inmediatamente, se reanuda la competición, que no dará respiro ni por Navidad ni Nochevieja. Partidos prácticamente cada día, como en la Premier. Todo por culpa de una FIFA que se ha rendido a los petrodólares. Fútbol hasta en la sopa. Entre todos lo acabarán matando. El enésimo proyecto de Volckmann en entredicho. Por segunda vez esta temporada, el Atlético Baleares se queda fuera de las plazas de play off de ascenso. Peligroso por el momento, a solo cuatro jornadas del final del campeonato. Ayer volvió a desperdiciar el equipo de Eloy Jiménez una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Fue incapaz de conservar el gol de Vilarrasa en la primera parte en un planteamiento muy poco ambicioso. La pregunta que habrá que hacerse en el caso de que no se consiga el mínimo objetivo es: ¿hasta cuándo le durará la paciencia a Volckmann? Izan Guevara va en serio. Parece que este año sí puede ser el de Izan Guevara. El mallorquín demostró ayer en Jerez desparpajo, valentía y arrojo para sumar su primera victoria de la temporada, la segunda de su carrera, en Moto3 y presentar su candidatura al título, o cuando menos a querer ser protagonista en todas las carreras. No pierdan de vista a este chaval porque nos dará más de una alegría. El Palmer Palma, muy cerca de consumar el milagro. Porque no se le podría llamar de otra manera si el equipo mallorquín de baloncesto acaba conservando la categoría. Ayer se impuso en el Palma al Oviedo (74-69) y salió momentáneamente de las plazas de descenso. Quedan tres jornadas y sigue sin depender de sí mismo. Pero hace tres meses hubieran firmado estar donde están hoy.