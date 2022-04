Javier Aguirre: «Las matemáticas no funcionan, hay que jugar bien y no perder los nervios»

¿El Mallorca se salvará?

Sí, el Mallorca tiene muchas ganas de salvarse. El equipo, el cuerpo técnico, la directiva, los medios de comunicación… Todos tenemos muchas ganas de que esto salga bien.

Supongo que ha estudiado el calendario. Tras la victoria del Cádiz en el Camp Nou, ¿cree que serán suficientes 38 puntos, es decir, dos triunfos en Son Moix?

No lo sé. Antaño decíamos que con 42 bastaba. Y hace unos años con 35-36 se salvaron. A estas alturas las matemáticas no funcionan. Funciona intentar jugar bien, estar unidos, no perder los nervios y sacar puntos de los cinco partidos. Lo importante es quedarse en Primera.

¿Celebró los goles del Athletic en Cádiz?

(Se ríe). ¿Saben qué pasa? Si tú no haces lo que tienes que hacer de nada sirve que pierda el otro. Hoy dependemos de nosotros mismos. Hay ocasiones que no es así. Si hacemos nuestro trabajo conseguiremos la permanencia.

Usted está todo el día en Son Bibiloni. ¿Cómo es su día a día aquí?

La verdad es que tengo un staff técnico muy capaz y ellos sí que están todo el día. Yo me doy mis vueltas, hago y deshago, pero delego mucho. Me gustaría involucrarme más con la cantera, pero ahora no tengo tiempo. Esperemos que salga bien para informarme más de cómo es el día a día del club.

¿Qué plantilla se ha encontrado?

Una plantilla que venía de diez derrotas en doce partidos y en muchos de ellos jugando bien al fútbol. Estaban desconcertados, porque no había congruencia entre lo que hacían y lo que obtenían. Pensamos en reforzar el aspecto de que hay que seguir en esta línea, de que hay que creer en el equipo y en el compañero que tenemos al lado. Vamos a tiros y tirones y estamos en la pomada, por lo menos no nos hemos rezagado. Estamos 3-4 equipos metidos ahí.

"Lo único cierto es que llevábamos 49 goles en contra, por eso creo que el club decidió hacer un cambio

Está diciendo que Luis García hizo un buen trabajo.

Estoy diciendo que el equipo jugaba bien y que no merecía tanto castigo. A Luis yo le conozco y lo respeto, hemos coincidido en el extranjero. Hizo un gran trabajo, hay una base magnífica. Hay gente que juega bien al fútbol, pero sucede que con tantos goles encajados hace que estuvieran muy vapuleados. Eso me encontré. Tenían un déficit de puntos acorde a lo que habían hecho en el campo.

Es la dictadura de los resultados.

No hay más. Y más en la jornada en la que estamos.

Luis García se ofreció para ayudarle si lo necesitaba. ¿Ha llegado a producirse esta conversación?

No, no he hablado con él. Los entrenadores somos colegas y sí que nos ayudamos unos a otros. Cuando llegas de nuevo y el entrenador te llama o le llamas todo son cosas buenas. No lo he hecho de momento porque ha sido todo muy rápido. Él es el primer interesado en que esto salga bien porque siente los colores.

No descarta sentarse con él a hablar.

Por supuesto que no.

Con Toni Amor a su lado, el club no debe tener secretos para usted.

Cero. Ni dentro ni fuera. Me dice todo de ustedes, de dónde son y de dónde vienen. Amor me pone un mapa y me da su punto de vista de la gente ajena al club y la involucrada en él.

¿Qué le ha llamado la atención del club?

Cuenta con una tradición importante en España. Ha tenido grandísimos jugadores en el pasado, también entrenadores como Manzano, Cúper o Luis Aragonés. Me he encontrado un lugar saneado y limpio en todos los sentidos. Los dos partidos en Son Moix han sido sensacionales con la afición apoyando. En las dos salidas que hemos tenido fue la gente. Ha ido todo muy rodado.

¿Echa algo en falta?

Puntos, quizá. Me gustaría tener siete u ocho en vez de seis, pero no se puede tener todo.

Desde fuera da la impresión de que el equipo es muy frágil en defensa, que al mínimo contratiempo se viene abajo.

¿Es una opinión o una pregunta?

Es una pregunta y una sensación. El otro día se defendió muy bien ante el Alavés, no se pasó apuros hasta el autogol de Raíllo.

Les voy a sorprender: el partido en el que peor defendimos de los cuatro fue contra el Alavés. Así lo digo. Para que vean que nosotros tenemos otra información y otra óptica.

¿Pero todo el partido o hasta el 2-1?

Todo el partido defendimos mal.

"El partido en el que peor defendimos de los cuatro que he estado fue ante el Alavés

Razónelo.

Vean el vídeo. Hay jugadores del Alavés sueltos en el área. El equipo defendió en ochenta metros en vez de juntos. En otros partidos estuvimos muy compactos. El Elche nos hace el primer gol entre cuatro jugadores en el 44. En la segunda parte subimos líneas y nos hicieron dos más, porque no regresamos bien en una acción y otro en una jugada a balón parado. El Alavés nos pilló más de una vez en inferioridad numérica.

¿Cómo se les mete en la cabeza la idea de defender a unos futbolistas que llevan un año y medio pensando en atacar y tener la posesión?

Enseñándoles la clasificación. «¿Quieren seguir así? Vean esto, 49 goles en contra y ustedes me dicen si vamos bien o mal». Que quede bien claro, no es para nada hablar de lo pasado. La mejor manera de decírselo fue esta. Luego están los porqués. Malas decisiones arbitrales, detalles puntuales, mala fortuna… Pero la realidad es que lo único tangible es el lugar 18 y 49 goles en contra. Creo que por eso el club decide hacer algún cambio. Uno llega intentando hacer algo para sumar y quedarte en Primera.

¿La tarjeta de Muriqi ante el Alavés fue provocada?

No que yo sepa, pregúntenle a él.

Es una pregunta que se hace la gente.

¿Qué gente?

Periodistas y aficionados del Mallorca. Parece que sí que la provocó para llegar limpio al partido del Granada.

¿Y porqué no me lo preguntaron en rueda de prensa? Habría dicho lo mismo. A mí la gente en la calle no me dice nada.

El kosovar y diez más. Lo ha jugado todo con usted.

Conmigo lo ha jugado todo Raíllo, Valjent, Rico, Maffeo y Muriqi. Son cinco y diez más, ya nos salen quince (se ríe).

En la delantera sí.

Tampoco es que tengamos problemas con él. Trabaja, está motivado, compite y lucha. Aquí juega el que entrena bien. Todos han tenido minutos. Creo que Hoppe es el único que falta por jugar. Son cinco delanteros.

¿Le convenció Abdón como pareja de Muriqi?

Claro que me convenció. Hizo gol y peleó mucho. Es un chico que quiere mucho al club. Fer Niño también salió e hizo su esfuerzo. Ángel cuando le tocó jugar también lo hizo muy bien. Allí hay ‘overbooking’ y tengo que hilar muy fino para poner a los que creo que son los mejores para cada partido.

Si se mantiene la categoría, el Mallorca tiene una opción de compra sobre Muriqi de doce millones.

Ah, no lo sabía.

¿Le pedirá al club que haga un esfuerzo?

Yo necesito ahora mismo centrarme en estos cinco partidos.

"En el Camp Nou no pensaré en el Granada, nos quedan cinco finales y no podemos pensar en el siguiente

¿Se puede ganar en el Camp Nou o reservará titulares pensando en el Granada?

El Cádiz nos dio el ejemplo. No estaré pensando en el Granada, no podemos hacer eso. Nos quedan cinco finales, no podemos pensar en la siguiente. Aunque a priori no seamos favoritos de nada ni de nadie, tenemos que jugar el partido.

¿Echa en falta en la plantilla jugadores con perfil de extremo puro?

Tenemos dos zurdos extraordinarios, el coreano y el japonés. Amath es un gran extremo y Dani nos ayuda ahí. La plantilla está muy bien, no tenemos ninguna queja.

¿Cómo valora a Kubo? Unos días brilla y en otros no se le ve.

Me preguntan y me responden. Hay días que es brillante y otros en los que de repente se apaga o hace cosas que piensas: ¿cómo es posible esto?

Sergio Rico es su portero.

¿Ustedes qué creen? Tengo tres porteros. Manolo, Sergio y Leo entrenando conmigo todos los días. De momento ha jugado Sergio.

Sorprendió que en rueda de prensa dijera que fue penalti la mano de Russo cuando el club se quejó formalmente.

¿Me están preguntando? ¿Cuál es la pregunta? Están sorprendidos ustedes, pero no me preguntan (se ríe).

¿Por qué no fue en la misma línea oficial que el club?

No me enteré. Yo vi la imagen después y hay una que no pasaron en la que se ve que le pegó en el brazo derecho.

Dani ha sido imprescindible para Moreno y Luis García, y parece que ahora para usted. ¿Qué tiene que les enamora?

Es muy trabajador. Tácticamente es muy listo. Y quiere mucho al equipo.

"¿Yo conservador? ¿Creen que me molesta lo que digan sobre mí teniendo 63 años?

¿Le molesta que le digan que es un técnico conservador, más bien defensivo?

(Se ríe) ¿Ustedes creen que me molesta algo que digan de mí con 63 años? 400 partidos en Primera División, he estado en cuatro Mundiales, tres Copas Américas, en la Copa Asia, en la Copa África, en la Champions de Europa, en la Champions de Asia y en la de la Concafaf. Imaginen que me molestara lo que se dice de mí.

¿Lee o escucha lo que se dice de usted?

No tengo redes sociales porque soy de otra generación. Pero sí me entero, lo que no les voy a decir cómo.

De las algo más de quince mil personas que había el martes en Son Moix usted parecía el más tranquilo. ¿Cómo lo hace? Está muy lejos de entrenadores como Emery o Simeone, que no paran de moverse.

(Se quita la gorra) Miren las canas. Llega un punto en el que, respetando a los compañeros, el tiempo me ha ido dando cierta tranquilidad. Lo que no puedes hacer es contagiar a tu equipo metiéndote con el árbitro, insultando, gritando… Eres la cabeza visible. Si tú estas mal, el banquillo dice: barra libre. Es un ejemplo para todos el hacerlo todo con mesura.

¿Qué lleva a un entrenador de 63 años, cómodamente instalado en su país, a cruzar de nuevo el charco para hacerse cargo de un equipo en apuros como el Mallorca?

Buena pregunta. Porque me va la marcha. No me veo sentado en el sofá de casa. Además en Mallorca se vive de maravilla, no me lo pensé ni cinco minutos.

¿Hasta cuándo se ve entrenando?

No lo voy a decir, en una entreviste dije que hasta los cincuenta. A mi mujer no le gusto en casa, me dice: vete, vete. Así que no lo sé.

¿Qué opinión le merece el VAR?

Me encanta. Es justo, a veces a favor y a veces en contra. Donde ya entra la parte humana es la que cuesta más. Me gusta arbitrar los entrenamientos y me engañan. ¿Qué sucede? Cuando al árbitro le dicen que vaya a verla y no va. Ese es el problema que ya me condenó con el Leganés. El árbitro, por sus pistolas, dijo que no iba. Pero si es una mano clarísima le dijo el VAR. «Clara, pero no punible». Tómate. ¿Cuándo es punible y cuándo no? El VAR vio mano. ¿Ahí qué haces?

Cada centro al área es un suplicio. Ya no te tienes que preocupar de dónde están los rivales sino tus manos.

Los jugadores ya van con las manos en la espalda. Es antinatural y van al piso sin poner el brazo. A eso nos ha obligado la mano en las áreas.

¿Lo ha recalcado a los jugadores?

El día de Russo la mano nos dio al traste con el partido. No es que lo entrenemos, pero sí que se lo recuerdo.

El VAR ha desnaturalizado el fútbol. Los descuentos son eternos.

Habría que ver cómo se contabiliza el tiempo. Hay árbitros que van al VAR y en un segundo lo tienen claro y otros no. La tecnología me encanta, pero en las decisiones humanas ya no entro.

Da la impresión de que no le gustan mucho las ruedas de prensa, que se le hacen pesadas.

Esta entrevista ya se me está haciendo pesada (ríe). Yo soy muy hablador, lo que pasa es que hay ciertas reglas, pero no está bien estar una hora.

El Mallorca necesita ganar en Pamplona para salvarse. ¿Tirará de viejas amistades?

No les voy a responder a esa pregunta. Se lo digo desde el corazón. No hablo de eso porque se malinterpretan siempre las respuestas.

Pese a su larga trayectoria en el fútbol español y de selecciones, ¿teme que se le recuerde más por su ingenio en las ruedas de prensa que por sus éxitos deportivos?

Cero. Ojalá no me recordaran. Se acabó, adiós al mejicano, que se vaya a su casa (se ríe).