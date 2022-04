Dramatisme i poc futbol

Sembla que serà així fins a final de temporada. Cinc partits per certificar la permanència o no a la Primera Divisió. Dramatisme fins al final, com han estat aquests més de cent minuts d’un partit que han significat alguna cosa més que tres punts per al Mallorca: de moment, sortir de la zona de descens a l’espera de com acabi aquesta jornada.

El Mallorca i l’Alabès han justificat plenament la classificació que actualment exhibeixen, tot i que els de Javier Aguirre han jugat un poc millor que el rival i han sabut patir, encara que més del compte i sense cercar-ho, gràcies a l’autogol de Raillo. Amb tot aquest conglomerat de circumstàncies i molt poc futbol, hem de destacar per sobre de tot la figura de Muriqi. El davanter centre del Mallorca és sense cap dubte el far que guia aquest equip, amb un rendiment espectacular des que va aterrar a Son Moix i, aquesta jornada, amb un gol que hauria firmat qualsevol nou d’elit. Però el kosovar no només marca, sinó que també s’esforça de valent per ajudar els companys en defensa. En els moments més delicats del partit, Muriqi ha baixat a defensar totes les faltes i tots els córners en contra; a més, en la majoria d’accions, quan l’Alabès empenyia més, ha estat el que ha resolt la delicada situació. El Mallorca guanya un poc de credibilitat i es resisteix a deixar la categoria. Ara ve una setmana per cobrar forces i afrontar el que queda de campionat. Naturalment, tothom pensa en el pròxim partit, que serà al Camp Nou i amb la possibilitat que el Mallorca faci una cosa semblant al que va fer el Cadis. Res no és impossible en futbol, i encara més, davant un desorientat Barça. Però on el Mallorca es jugarà el futur segurament serà a Son Moix en els dos darrers partits que li queden, contra el Granada i el Rayo Vallecano, dos rivals directes per mantenir la categoria. Difícil, sí; possible, també.