Más aliviados que felices, por Sebastià Adrover

El mallorquinismo está más aliviado que feliz después de esta victoria ante el Alavés. El triunfo era tan obligado que hasta asustaba pensar que no fuera capaz de conseguirlo, sobre todo después del sorpresón del Cádiz en el Camp Nou que lo ha dinamitado todo. De hecho, en la noche del lunes parecía que era el Mallorca el que había perdido ante los gaditanos y no el Barcelona. El triunfo en Son Moix no despeja ninguna duda, pero alimenta unas opciones de salvación que hubieran estado mucho más en peligro en el caso de no sumar los tres puntos.

Los de Javier Aguirre jugaron con miedo, el balón les quemaba desde el primer minuto, pero supieron sobreponerse a todo eso para matar a un rival directo por evitar el descenso. Y eso también tiene mérito porque está claro que luchar por no bajar no es lo mismo que para subir. Es inevitable no pensar que una puesta en escena como ante los vitorianos quizá no será suficiente ante el Granada o el Rayo Vallecano en casa, los dos partidos señalados en rojo, pero a buen seguro que el preparador mexicano y Toni Amor se encargan de eso hasta que llegue el momento. Es absurdo que haya debates sobre el estilo de juego a estas alturas de la película, pero lo que debe ser innegociable es que este equipo demuestre que quiere quedarse en Primera.