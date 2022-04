Más tranquilo de lo esperado, relajado y muy contento. Así compareció en rueda de prensa Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, tras sumar una importantísima victoria frente al Alavés que les saca, al menos de momento, de la zona de descenso. “La verdad es que ha sido un encuentro lleno de tensión desde el primer minuto. Creo que ninguno de los dos equipos impuso su juego en la primera parte, y en la segunda nos obligaron a replegarnos, pero estuvimos bien a la contra. La victoria es muy importante porque le da un respiro a los futbolistas”, detalló el preparador mexicano al ser cuestionado por el encuentro.

Pese a la alegría generada por el triunfo, Aguirre sí se mostró crítico a la hora de valorar algunos detalles del juego de su equipo: “Toda la determinación y confianza que muestran en los duelos es verdad que la pierden un poco cuando tienen el balón en los pies. En la segunda parte el equipo me gustó más con la pelota en los pies, pero es verdad que el autogol nos complicó un poco las cosas. Creo que el equipo ha entendido lo que quiero y van en la línea que les marco, pero ojalá llegue un partido ya en el que sean capaces de hacerlo mejor”.

Aguirre fue cuestionado por su decisión de situar a Abdón Prats en el once titular. El preparador rojillo aseguró que desde su llegada había sido “un futbolista que estaba entrenando muy bien”. “Lo cierto es que tengo cinco jugadores en ataque y tengo que escoger. En su momento ya hablé con él y le dije que tendría su oportunidad. Esta ha llegado y la ha aprovechado. Me he alegrado mucho por él, porque es mallorquinista y sé lo que significa todo esto para él. No me olvido de sus lágrimas y de las de Dani Rodríguez tras el triunfo frente al Atlético”, confesó el 'Vasco'.

El preparador bermellón reconoció que era el equipo más ofensivo que había sacado hasta la fecha porque se había dado cuenta que “en los anteriores partidos Muriqi estaba muy solo”. “Hoy tuvimos la fortuna de que dos chispazos rápidos nos pusieran el marcador a favor. No nos arrugamos y sacamos algo muy positivo, pero esto no ha acabado. Hay que seguir y creo que todos lo tenemos muy claro”, admitió.

Para acabar, el preparador rojillo evitó hacer quinielas. “No se pueden hacer porque ahí abajo hay muchísima igualdad. Hay momentos anímicos en todos los equipos que no podemos controlar y estos en cualquier momento te pueden sorprender. Solo nos queda fijarnos en lo nuestro, porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo, poco importa lo que hagan el resto”, zanjó Aguirre.