Derrota sense cap excusa, per Ricard Pla

Un dels dos mallorquins que hi havia al camp i, a més exmallorquinista, ha sentenciat el seu antic equip. Pere Bigas ha fet el segon i ha anul·lat les poques opcions del Mallorca en el camp de l’Elx. El central de l’equip alacantí s’ha avançat a la deficient sortida de Sergio Rico i ha fet el dos a zero; és el primer gol que marca el mallorquí en tota la temporada. Els canvis introduïts per Javier Aguirre en el descans, que ha situat Take i Kang Lee a l’atac, no han servit per fer reaccionar els mallorquinistes. A la segona part, el joc del Mallorca ha millorat un poc, també amb l’entrada al camp de Salva Sevilla, però l’Elx no ha passat gaire pena per mantenir la porteria a zero, ha mostrat més ofici, més futbol i sobretot més concentració. La derrota del Mallorca al Martínez Valero no té cap excusa i, a més de la mala actuació dels jugadors, una part de la responsabilitat és de l’entrenador. Aguirre havia enviat un missatge clar: no encaixar i esperar no sabem què, perquè durant tota la primera part els seus homes ni s’han acostat a l’àrea d’un tranquil Edgar Badia. El magnífic porter de l’Elx no ha tingut gens de feina i la poca que se li ha presentat l’ha resolta amb professionalitat. Tot el contrari del que ha passat a l’àrea mallorquinista, on el primer xut entre els tres pals s’ha convertit en gol. Per si això no bastàs, els futbolistes del Mallorca s’han encarregat de marcar en pròpia porta. En resum, un cúmul de circumstàncies desfavorables que no deixen cap dubte de la derrota mallorquinista davant un equip que ha sortit més conscient de la importància de sumar els tres punts. Jugant d’aquesta manera, regalant tota la primera part, serà molt difícil que el Mallorca mantingui la categoria. Ara el seu futur continua a les mans del que pugui fer el Cadis demà al Camp Nou, però sobretot depèn de l’actitud i del compromís amb què haurà de fer front a una altra final dimarts contra l’Alabès.