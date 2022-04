La cara y la cruz del Elche - Real Mallorca

Otra vez fue suplente, otra vez fue el mejor

Que Take Kubo no sea titular ante el Alavés este martes no sería entendible. El japonés, como ya sucedió ante el Atlético de Madrid, comenzó de suplente y volvió a ser el mejor del equipo, esta vez ante el Elche. El mediapunta nipón fue el único futbolista de todos los que jugaron que entendió que el partido era casi una final y que detectó cómo hacerle daño a la defensa del Elche, que hacía aguas a la mínima presión. No se cansó de reclamar el balón por dentro, buscando combinar. Y así llegó una gran ocasión tras una pared con Amath, pero la pelota le cayó a la derecha y su remate se marchó desviado.

La cruz: Sergio Rico

Regaló la victoria al Elche con errores de bulto

Si ya el partido ante el Elche era de un nivel muy bajo por parte del equipo, tanto en ataque como en defensa, Sergio Rico se encargó de enterrar cualquier atisbo de remontada en la segunda mitad. Los bermellones, que habían cambiado el sistema para ir a por el empate, estaban asediando tímidamente el área de Badía. Pero en una falta botada por Fidel, el guardameta sevillano salió tarde y poco contundente y Bigas remató a placer. Ya para redondear una tarde para el olvido, prefirió despejar en vez de atrapar una mal control de Tete Morente, con la desgracia de que el balón pegó en Kang In y se coló en la portería.