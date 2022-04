Como una final. Así afrontan Elche y el Real Mallorca el partido que les mide este mediodía en el Martínez Valero (14:00 horas / Movistar Tv). Los locales llegan al encuentro tras sumar tres derrotas consecutivas y preocupados tras ver reducida a cuatro puntos su ventaja sobre el descenso. Por su parte, los de Javier Aguirre lograron romper el pasado sábado con su peor racha del curso gracias al triunfo balsámico firmado ante el Atlético de Madrid. Una victoria que ha conseguido elevar a las nubes la moral del mallorquinismo y a la que quieren dar continuidad.

Será el tercer encuentro que el técnico mexicano dirija al frente del conjunto bermellón. Tras su debut en el Coliseum y el duelo frente a los colchoneros, el ‘Vasco’ espera dar un golpe sobre la mesa en tierras ilicitanas ante un rival al que solo tienen a tres puntos de distancia. En juego está además el coeficiente particular entre ambos equipos, que empataron en el encuentro de la primera vuelta en Son Moix (2-2).

Se congratulaba ayer el preparador rojillo de poder contar casi con el 100% de la plantilla. Solo Ruiz de Galarreta, Dominik Greif y Sedlar, los tres lesionados, no formaron parte de la convocatoria que viajó a Elche. “Bendito problema”, aseguraba Aguirre sobre las dudas que pueden generar en su once el regreso de Franco Russo y Salva Sevilla, ambos sancionados durante la última jornada.

Lo lógico es que el preparador mexicano vuelva a apostar por un once casi calcado al que se midió a los del Cholo Simeone. Pese al regreso de Russo, el buen papel de Oliván en el centro de la zaga le postula como titular. La única novedad, tras aprovechar a las mil maravillas sus minutos durante el último partido, podría ser la de Take Kubo en detrimento de Kang In Lee.

Con Sergio Rico bajo palos, Maffeo y Jaume Costa en los laterales y Raíllo, Valjent y Oliván en el eje de la zaga, no se prevé tampoco que el ‘Vasco’ modifique el centro del campo, con Sánchez, Baba y Dani Rodríguez. La única duda es pues quién será la pareja de baile del kosovar Vedat Muriqi en la zona ofensiva.

El conjunto ilicitano, por su parte, llega al encuentro en su peor momento desde que Francisco Rodríguez se hiciera cargo del equipo durante el pasado mes de noviembre. De los últimos quince puntos en juego, el Elche solo sumó tres, aunque tanto el entrenador como la plantilla han señalado esta semana que la visita del Mallorca es el partido ideal para reaccionar.

Francisco no podrá contar con sus dos principales referencias ofensivas, los argentinos Lucas Boyé y Guido Carrillo, quienes son bajas por una lesión en el aductor y el gemelo, respectivamente. Tampoco estará el lateral Helibelton Palacios, sancionado, mientras que el centrocampista Josan Ferrández es duda por unas molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana.

Más de 20.000 aficionados llevarán en volandas al Elche

El estadio Martínez Valero se prepara para vivir una gran tarde de fútbol en el encuentro frente al Mallorca. El coliseo ilicitano registrará una de las mejores asistencias de público de la presente temporada. Más de 20.000 aficionados ayudarán al conjunto franjiverde a conseguir una victoria, tras aprovechar la promoción de entradas que puso en marcha la entidad, con cuatro localidades a precios reducidos para los abonados.