“El resultado no refleja lo que se vio sobre el verde”, resumió Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, el encuentro de su equipo disputado frente al Elche. “La verdad es que me preocupa más el resultado, porque la imagen del equipo me gustó, pero las áreas en el fútbol son muy importantes y nos condenaron”, señaló e mexicano.

Cuestionado sobre si el resultado en contra (3-0) fue excesivo, Aguirre aseguró que, durante la segunda parte, “el Elche solo tuvo dos acciones ofensivas que acabaron en gol”. “Nosotros tuvimos la iniciativa en el segundo periodo, pero la pelota no entró y todo esto va de eso, de que la pelota entre. Tuvimos el balón y más ocasiones, pero no pudo ser”, aseguró. “Yo vi a un equipo con ganas, ofensivo y que buscaba el empate. Creo que la actitud del equipo fue buena y con eso nos podemos ir satisfechos”, admitió. Aguirre se congratuló de que el partido del Alavés sea solo dentro de tres días. “La revancha está a la vuelta de la esquina y eso es bueno para el equipo porque tendremos que digerir cuanto antes la derrota y pensar ya en el próximo partido”, valoró. El Elche tira por tierra el despertar del Real Mallorca (3-0) El preparador rojillo habló de la lesión de Jaume Costa: “Parece un pinchazo en el cuádriceps de la pierna derecha, aunque el doctor todavía no me ha dicho exactamente qué es”. El 'Vasco' que realizó los cinco cambios en el equipo antes del minuto 55, también desveló que Raíllo tuvo que forzar al final del partido para acabar el encuentro. “Tuvo una torcedura del tobillo, pero como ya no teníamos cambios, aguantó. Hay que forzar en ese tipo de situaciones”, zanjó.