A Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, no le cuesta nada admitir que su equipo debería "estirarse más", sim embargo, el preparador mexicano prioriza en estos momentos los puntos al juego. "Si el equipo fuera octavo, podríamos plantearnos otras cosas, pero ahora mismo lo que estamos es muy cerca del descenso. Estoy de acuerdo en que el equipo necesita estirarse un poco más, pero en base a mi experiencia como entrenador, lo que creo que necesitaban y siguen necesitando es frenar los goles encajados. Eso era y es primordial", ha señalado durante la previa del partido frente al Elche.

El preparador rojillo es consciente que, el del Martínez Valero, es una final para su rival. "Están preparando el partido como si así lo fuera. Sabemos que no va a ser fácil y que han preparado un ambiente festivo. El Elche juega muy bien al fútbol y no nos podemos fiar de ellos. Nuestra mentalidad es la de sacar los tres puntos", ha resumido.

Para el encuentro en tierras ilicitanas, Aguirre recupera a Salva Sevilla y Franco Russo. Sin embargo seguirá sin poder contar con los lesionados Ruiz de Galarreta, Sedlar y Greif. "Habrá que prescindir de algún jugador y es lógico que eso les moleste. Tanto Russo, como Oliván, Raíllo y Valjent han rendido muy bien en la zona defensiva y eso me genera dudas, igual que con Take y Kang. Kubo ha hecho muy buenos entrenamientos esta semana, pero eso no le asegura la titularidad. Es un jugador muy bueno, muy buen chico, lo único pésimo es su corte de pelo", ha bromeado el 'Vasco'.

Aguirre se ha congratulado también por la "comunión" que vio el pasado sábado "entre jugadores y afición", en el partido frente al Atlético de Madrid. "La comunión que vi me dejó realmente sorprendido. Si la gente ve que su equipo le corresponde con actitud y esfuerzo, los tienen ganados. La gente está metida con el equipo y eso es algo que tenemos a favor", ha indicado.

El entrenador del Real Mallorca ha hablado sobre las manos de Russo en el partido frente al Getafe y ha reconocido que es algo que entrenan en el día a día para que no se vuelve a repetir. El técnico, que vio la jugada que ayer pitó Mateu Lahoz en un partido de Europa (unas manos casi calcadas a las de Franco en el Coliseum), ha considerado que el colegiado también debería haber señalado pena máxima: "Para mí es penalti, pero volvemos a lo de siempre, son decisiones muy complicadas. Al final es muy jodido ser árbitro, muy muy jodido, y eso hay que tenerlo en cuenta".

Ya para acabar, Aguirre se ha referido a los dos partidos que afronta el equipo en un lapso de tan solo cuatro días: "Sería bueno que en tan pocos días sumáramos muchos puntos. No sería definitivo, porque matemáticamente no te alcanzaría con 35 puntos para salvarte, pero iría todo rodado".