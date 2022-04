Maheta Molango: «¿Mi despido? Yo era el que daba la cara en el Mallorca»

¿Hay vida más allá de Mallorca?

Es verdad que somos unos privilegiados de poder vivir en una isla que no es la realidad, pero sí que hay vida, una vida diferente. Londres es como la capital del mundo. Hay todo tipo de gente, culturas y oportunidades. Creo que me he ido de un paraíso a otro. Ambas ciudades son bonitas, pero de una manera muy diferente.

¿La del Mallorca ha sido la experiencia más importante de su vida profesional?

El Mallorca es un club grande, con todo lo que eso conlleva y es una experiencia que te sirve para muchas cosas. La oportunidad que tengo ahora no la hubiera podido tener, o al menos no la hubiera enfrentado del mismo modo, sin mi paso por este club. Fueron años de muchísimo aprendizaje. Creo que el Mallorca te prepara para cualquier reto. Se puede decir que me ayudó a construir un edificio sólido.

Habla por primera vez tras su salida del club, ¿ya no hay cláusulas?

(Ríe). No era un problema de confidencialidad. Al final creo que es justo que cuando uno termina una etapa el resto tengan su espacio. Siempre he querido que respeten mi sitio y yo siempre he hecho por respetar el sitio de los demás.

¿Cuáles fueron los motivos de su despido? ¿Business es business?

En una empresa no todos tenemos que estar siempre de acuerdo en todo. La vida va de tomar decisiones y era un momento adecuado para que cada uno tomara caminos diferentes. Todo se llevó con mucha naturalidad porque al final el fútbol es así. En su momento yo también tomé decisiones parecidas y lo que esperaba del resto es que las respetaran. Cuando me tocó a mí respeté la decisión que tomaron.

¿Chocaba en algo con Kohlberg y Sarver?

Para nada. Todo es más sencillo. Al final para llegar al éxito hay caminos muy diferentes. Yo soy una persona de ideas claras y sé lo que quiero y cómo lo quiero. Si eres la persona responsable de una institución y tu visión de las cosas difiere de la del resto, lo normal es que cada uno tome su camino. Yo necesitaba estar en un sitio en el que todo el mundo estuviera alineado, porque al final el que daba la cara ahí era yo.

¿Le perjudicó estar tan expuesto?

No lo sé. Intenté siempre afrontar las decisiones, tanto las buenas como las malas, de cara. Esa es mi manera de concebir la vida: En lo bueno y lo malo siempre ir de frente. Soy consciente de que había veces que me exponía, pero creo que eso entraba también dentro de mi cargo. En el fútbol, cuando las cosas van mal, normalmente se mira al banquillo o a la directiva, mientras que cuando las cosas van bien, son los chicos los protagonistas. Eso nadie lo va a cambiar. Yo tuve la oportunidad de estar en un club histórico y me impliqué y creo que nunca nadie podrá cuestionar el grado de implicación que tuve en ese proyecto. Mis hijos son fanáticos del fútbol porque vivieron a mi lado un 3 a 0 contra el Depor. Eso es algo que nunca jamás nadie nos podrá quitarnos y que ha hecho que ellos adoren el Mallorca.

¿Le condenaron los fichajes que realizó durante el último mercado?

A toro pasado siempre es fácil el análisis. Vivimos momentos increíbles, conseguimos enganchar a la afición de una manera que hacía muchos años no se hacía y creo que formamos un grupo que lo daba todo sin pensarlo. A día de hoy tengo una fantástica relación con los jugadores: sigo en contacto con Cucho, escribo a Budimir… Al final todos ellos forman parte de la historia de este club.

Recio era corresponsable en los fichajes y, sin embargo, a él no se le señaló como a usted.

Para mí Javi (Recio) es un tío que tiene un criterio futbolístico excelente. Yo sé lo que sé, que es poco, pero tengo muy claro lo que no sé. Yo no soy director deportivo y tampoco soy entrenador, pero yo era el que daba la cara y eso siempre tiene sus pros y sus contras. Aquellos años nos rodeamos de gente entusiasta, como Anabel, Biel, Magí, Vero… Gente con ganas de hacer las cosas bien, eso era lo único que nos movía a todos.

Si pudiera volver atrás. ¿Qué no haría de lo que hizo?

Sinceramente no sabría decir una cosa en concreto. Creo que aprendimos muchísimo de los momentos difíciles y tuvimos valor de tomar decisiones complicadas. En lugar de hundirnos, le dimos la vuelta a las malas situaciones. Lo que conseguimos fue complicado. Cuando aterrizamos en la isla nos dimos cuenta de que estaba muy malito el enfermo, pero conseguimos darle la vuelta a la situación con valentía.

¿Le sorprendió la salida de Moreno al Espanyol?

Una de las cosas que aprendí durante mis años de gestión en el club fue la de cuidar mucho el comentar cosas desde fuera sin conocer los detalles. Al final siempre es más fácil estar en la oposición que en el Gobierno. No me atrevo a hacer una valoración.