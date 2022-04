Simeone recibe de su propia medicina

Aguirre arquea las cejas cada vez que es cuestionado por el dibujo de su equipo: «¿Qué sistema, ‘mijo’? Ganar sea como sea, eso es lo único que importa». Y lo cierto es que no le falta razón. El mallorquinismo lo único que pide es que su equipo puntúe jornada tras jornada, esa es la premisa. Frente al Getafe el plan se truncó por un penalti de Russo que sigue generando debate, pero ante el Atlético de Madrid, el cálculo salió perfecto. No es el fútbol más vistoso, el más brillante, ni el más entretenido, pero es el fútbol que tiene que salvar al Mallorca del descenso. A veces, como en Madrid, saldrá mal, pero otras, como en Son Moix, parecerá la repera. Aguirre sale a empatar todos los partidos, pero lo cierto es que por ahora no ha sido capaz de empatar ninguno, aunque el bagaje de puntos sea mejor del esperado. Con una defensa de cinco, que achica balones como Pablo Ortells preguntas, el equipo ha conseguido frenar la sangría de goles que le había llevado al pozo de la clasificación. Aguirre le dio a Simeone con su propia medicina y ha conseguido, en su segundo partido al frente del conjunto bermellón, sacarlo de la zona de descenso en una jornada en la que, por otra parte, se ha visto beneficiado por los resultados de los adversarios. Un fin de semana perfecto.

Un discurso contradictorio: Aguirre echa por los suelos la defensa del Mallorca como club Por primera vez esta temporada, al menos públicamente, el Real Mallorca se ha manifestado en contra de las decisiones arbitrales. Lo hizo Alfonso Díaz en el post partido frente al Getafe; lo hizo también el club, recurriendo las amarillas a Russo y Salva, y lo expresó la directiva reuniéndose con el Comité Técnico de Árbitros. Me parece perfecto que el Mallorca se manifieste en contra de lo que considera injusto, pero internamente, el club debería ponerse de acuerdo, ir todos juntos de la mano y apoyar un mismo discurso. Difícil entender que la entidad reclame la segunda amarilla a Russo y, por consiguiente el penalti, y luego Aguirre se manifieste en rueda de prensa, sin venir a cuento, afirmando que Mateu Lahoz no erró señalando la pena máxima. Incomprensible. Ascenso a Tercera RFEF: El balearico puede sentirse orgulloso de uno de sus equipos El Atlético Baleares femenino se postula como gran representante de este deporte en la isla. En su cuarto año de existencia el conjunto blanquiazul, dirigido por Txema Expósito, ha sido capaz de sellar dos ascensos, pasando de Liga Autonómica a la recién creada Tercera RFEF. El equipo mallorquín se topará el curso que viene con una categoría ambiciosa y exigente, en la que competirá con 31 equipos más por un ascenso a la división de plata del fútbol femenino nacional, lo que ya serían palabras mayores. El Baleares empezó la casa por el tejado en su momento, algo que se criticó, pero con el paso de los años han asentado bases, han apostado por el fútbol formativo y están creando cantera. Si el año que viene quieren volver a dar la cara, la apuesta tiene que ser ambiciosa, con todo lo que eso conlleva. Es momento de que la afición balearica pueda presumir de equipo, después de tantos años intentándolo.