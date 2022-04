Porqué Javier Aguirre no estaba eufórico

«¡Caray, Elena, qué tal!», «por supuesto, Tomeu, por supuesto», «qué bien le veo, Carlos, mejoró su castellano, me alegro», «hombre, José, usted también de vuelta»… Javier Aguirre, el ‘Vasco’, domina a la perfección el ambiente de la sala de prensa. Es más, sabe, no sé si porque lo aprendió, no creo, no creo, del sabio Pep Guardiola, que si puede te devuelve la respuesta implicándote (cariñosamente) por tu nombre, provocando un punto de complicidad que luego impide (casi siempre) que se te calienten los dedos o la lengua a la hora de criticarle, que ha de contar con los medios de comunicación si pretende salvar al enfermo en que se ha convertido el ‘Mallorqueta’ después de caer y salir de la zona de descenso en las últimas semanas.

Ese Elena, Tomeu, Carlos, José…tiene su punto de cariño, no todo es picardía, no. Y, por supuesto, de inteligencia, sabiduría y experiencia futbolística. El ‘Vasco’, cuya familia hizo las Américas procediendo, en efecto, del norte de España, no mostró, tras ganar a todo un Atlético de Madrid, ni un ápice de triunfalismo, sabedor de que lo tiene todo por hacer. Todo, menos tres puntos menos que, aunque él no lo quiso confesar, no contaba con ellos. Seamos sinceros, Javier.

Cuenta Aguirre que se está ganando a sus futbolistas uno a uno. «Ya me vi y hablé, cara a cara, con una docena de ellos». Y, por la forma de comportarse en la sala de prensa, también a los medios, que están por la labor, digo, de echar una mano, del «sí se puede», elogiando el llamado ‘método Aguirre’, que no debe ser otro, digo, que ponerle sensatez, experiencia, sentido común y valor. Por ejemplo (y así lo contó y es digno, muy digno, de elogio) poniendo de titular a Take Kubo durante todos los entrenamientos de la semana y, de pronto, en el ensayo definitivo, verle en la Luna, despistado, sin intensidad y, por la noche, consultarlo con la almohada y alinear en el equipo titular a Kang In Lee. «Y es que yo estoy aquí para tomar decisiones». Y contarlas, lo que nos alegra (y mucho) a los periodistas.

Yo creo que Aguirre no estaba eufórico el sábado porque aún no tiene razones para ello. Quiero decir, que conoce mejor que nosotros cómo va esto del fútbol. Perdón, del Deporte, con mayúsculas. El ‘Vasco’ sabe que Daniil Medvedev tenía ganada la final del Open de Australia (2-6 y 6-7) ante Rafel Nadal y, de pronto, bueno, no de pronto, después de casi seis horas (cinco horas y 53 minutos, concretamente) perdió el trofeo: 6-4, 6-4 y 7-5. Sabe que Lewis Hamilton (Mercedes) tenía ganado (con una mano) el título de F-1, el año pasado, y el director del GP de Abu Dabi se inventó una última vuelta en la que Max Verstappen (Red Bull) le arrebató el cetro al inglés. Luego, cierto, despidieron al director de la carrera, pero Max ya era campeón. Y sabe que, hace dos semanas, Aleix Espargaró (Aprilia), tras 19 años y 284 carreras de derrotas, ganó su primer GP en Argentina y se convirtió en líder del Mundial de MotoGP.

Por eso Aguirre maneja tan bien su mano izquierda, porque sabe que esto es muy largo y hay que tener mucha suerte, además de mucho trabajo, inteligencia y pillería. Y futbolistas, claro, que se dejen la vida o parte de ella. Y es que lo que ha ocurrido este fin de semana alrededor del ‘Mallorqueta’ suena a concatenación de buenas cosas, casi impensables.

El Mallorca llevaba siete jornadas perdiendo y va y gana contra uno de los favoritos a llevarse el título, uno de los campeones. El Atlético llevaba seis jornadas ganándolo todo y va y pierde contra un equipo que estaba en descenso. El Granada, uno de esos equipos a los que los mallorquinistas le han echado el ojo para ver si desciende en lugar de ellos, ganaba en Sevilla y va y pierde en el 93 y 99. Por favor. El Cádiz estaba dando una lección de fútbol ante el Betis y va y pierde después de que Alcaraz le dé una patada al aire y, de paso, patee a Borja Iglesias, cometiendo penalti. El Mallorca llevaba 13 jornadas encajando, al menos, un gol y deja la portería a cero el día menos pensado, el día en que estaba más necesitado. Vaya. Y más: aquel Take al que castigó, acabó siendo el mejor. Ya ven. Fútbol.

Aguirre sabe dónde se ha metido y, sobre todo, sabe cómo manejar al personal. Tanto, tanto, que recordando, tal vez, seguro, el percance de Luis Aragonés con Samuel Etoo, enseguida pidió a su auditorio (entregado, ya les digo) que no le buscaran los tres pies al gato al término «negrito» que utilizó cuando se refirió al lesionado Baba. «Por favor, por favor, ustedes saben cómo digo eso, hasta se lo digo a mis hijos». Es un zorro y tiene pinta de que va a poder con la empresa. De momento, nos tiene a todos a sus pies.