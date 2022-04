Victòria i porteria a zero, per Ricard Pla

Un dels atractius del futbol és veure com un equip inferior en tots els sentits s’imposa al superior. Un que suma set derrotes consecutives guanya al que té sis victòries seguides. L’equip que lluita per evitar el descens, essent el segon més golejat de la categoria, guanya en intensitat, ganes i concentració a un que juga la Champions. Ara bé, vist el partit en conjunt, el Mallorca s’ha merescut la victòria, perquè ha desconnectat el joc de l’Atlètic de Madrid amb els mateixos arguments que fa servir el seu entrenador, Diego Pablo Simeone. Amb la tàctica en mà, Javier Aguirre n’ha sortit guanyador i no li ha fet falta posar dues línies de cinc jugadors davant Sergio Rico. El plantejament defensiu de l’entrenador mexicà ha estat perfecte i no ha concedit ni una sola rematada entre els tres pals. El debut de Javier Aguirre a Son Moix davant els més de quinze mil espectadors ha estat perfecte i la resposta del grup, immillorable. Gairebé tots els que han jugat han acabat amb rampa i mig lesionats, com ha estat el cas d’Antonio Sánchez, que ha fet un gran esforç, i de Baba, que ha estat més centrat que mai. A banda dels tres punts que serveixen per sortir de la zona de descens, i això sempre és una gran empenta, un dels jugadors més satisfets ha estat Sergio Rico. A la fi el porter andalús acaba un partit sense encaixar cap gol i amb un capvespre relativament tranquil. Porteria a zero és el gran objectiu d’aquesta Mallorca i de Javier Aguirre des que aterrà a Palma. En el segon partit que dirigeix, l’objectiu s’ha complert i davant un dels grans de la lliga. No sé si haurem de tornar a recórrer a l’efecte Muriqi, però del que no hi ha dubte és que el davanter kosovar ha tornat a marcar, encara que sigui de penal, i ha ajudat molt en defensa. Guanyar sempre fa riure i sobretot després de set derrotes consecutives. Esperem que aquesta alegria tingui continuïtat dissabte que ve davant l’Elx al Martínez Valero.