El Mallorca en Primera: Sí, se puede

No es fácil, pero el Mallorca puede salvarse, se va a salvar, debe salvarse. A falta de cuatro partidos en casa (Atlético, Alavés, Granada y Rayo) y cuatro desplazamientos (Elche, Camp Nou, Sánchez Pizjuán y El Sadar), el equipo que ahora dirige Javier Aguirre suma 26 puntos, a dos de la salvación que marca el Cádiz y a tres del Granada, otro de los posibles implicados en el descenso. Los más optimistas creen que, con 36 puntos, la salvación es posible. Eso significa, en la mayor de las simplificaciones (las combinaciones son, casi, infinitas), ganar tres partidos (tal vez los de casa: Alavés, Granada y Rayo) y sumar uno o dos empates fuera.

Un excelente ramillete de mallorquinistas y futboleros consultados por DIARIO de MALLORCA, empezando por el expresidente Miquel Contestí, pasando por Llorenç Serra Ferrer, el ‘Nanu’ Soler, el extécnico y director deportivo Nando Pons y el veterano periodista e historiador Alejandro Vidal, que lleva 52 años siguiendo y analizando al conjunto bermellón, han mostrado su ilusión, esperanza y convencimiento de que ‘Es Mallorqueta’ se mantendrá en Primera División un año más.

MIQUEL CONTESTÍ

Expresidente del Mallorca

Todo el mundo (y con razón) le considera el ‘presidente milagro’. Miquel Contestí, presidente de 1978 al 1992, se hizo cargo de un club en ruinas. No solo eso: le habían cortado la luz y el teléfono del estadio Luis Sitjar por falta de pago. El milagro, en efecto, que consiguió este veterano dirigente fue histórico y, por tanto, sigue siendo una voz más que autorizada para hablar de la difícil situación que atraviesa la entidad.

«Lo primero que quiero decir es que, para afrontar situaciones como la que nos encontramos en estos momentos», comenta Contestí, agradeciendo la llamada, «lo primero que hay que sentir es el club, no sentir solo los colores, sino lo que representa para muchos en esta isla. Y, la verdad, no tengo la sensación que ni la propiedad ni los que llevan la entidad tengan idea de lo que significa para muchos de nosotros el Mallorca. No quiero decir que sentir los colores, vivir con pasión el momento, vaya a provocar nuestra salvación, no, quiero decir que es muy necesaria para la supervivencia de la entidad. Nada más».

Respecto al delicado momento que vive el equipo, Contestí es de los que estaba «convencido» de que «llegaríamos a las últimas cinco últimas jornadas, no diez, ¡cinco!, peleando por evitar el descenso. Y lo pensaba cuando estábamos bien ¡imagínese ahora! que llevamos siete jornadas sin ganar». El expresidente recuerda que, en el fútbol, es muy fácil hacer predicciones («todo el mundo sabe mucho de fútbol»), pero muy difícil acertar.

«Sé que todo el mundo considera al Cádiz el rival con el que nos vamos a tener que pelear el descenso, pero yo veo más débil al Granada. Creo que nos lo vamos a tener que jugar contra el Granada y, desde luego, espero y deseo, nadie sabe cuánto o, sí, es fácil de imaginar, que nos salga bien ese reto», insiste Contestí, que también es de los que piensa que el fútbol es un estado de ánimo y, en ese sentido, «deberíamos conseguir una victoria cuanto antes para remontar el vuelo, para creer, para confiar, para darnos cuenta de que sí se puede».

LLORENÇ SERRA FERRER

Extécnico y expropietario del Mallorca

«Por supuesto que confío y pienso que el Mallorca se salvará, aunque no lo tiene fácil, no. Pese a que no lo parezcan, ocho jornadas son muchas y, sobre todo, cuando todo depende aún de ti, cuando está en tus manos, hay que creer, confiar y ser decidido, determinante. No depender de los resultados de los demás para salvarte es vital para construir la posibilidad de mantenerte en Primera y el Mallorca está, aún, en esa posición de ventaja», señala Llorenç Serra Ferrer, extécnico, expropietario y apasionado seguidor rojillo.

«Sería absurdo ¿verdad? creer, tratándose de un equipo modesto, de un club cuyo, único y principal objetivo, es mantenerse en Primera División pensar que estaríamos salvados a ocho jornadas del final. ¡Ni hablar!, todos sabíamos que íbamos a llegar a esta zona de la temporada sufriendo. Pero está en nuestra mano conseguirlo», insiste el de Sa Pobla. «¿Cómo?, pues creyendo en nosotros mismos y, sobre todo, pensando que sí se puede pero, no solo contra Alavés, Granada, Rayo, Elche u Osasuna, no, no, sino contra Atlético, Barça y Sevilla, ¿por qué no? Hay que agarrarse a cada partido y sé que el Mallorca peleará en cada uno de esos encuentros».

Serra Ferrer cree que Javier Aguirre puede ser un gran motivador, cosa muy positiva «pues la cabeza es vital en estas situaciones». «Hay que poner los cinco sentidos en todo lo que se hace, creer, no asustarse pues, en estos casos, nunca sabes qué es mejor si jugártela contra el Atlético, que anda distraído, tal vez, con la vuelta de la Champions ante el City o con el Cádiz, que persigue tus mismos objetivos. Hay que creer y meter la misma ilusión y ganas en cada partido, la misma, pues nunca se sabe dónde está la salvación».

‘NANU’ SOLER

Exfutbolista del Mallorca

Vive feliz como pocos. Es uno de los futbolistas más reconocidos de la isla y, por supuesto, ahora desde su posición de comentarista de Movistar LaLiga, tiene una situación privilegiada para juzgar la delicada situación de su Mallorca. Miquel Soler, el ‘Nanu’, está convencido de que el Mallorca se salvará. «Tengo la sensación de que con 36 puntos nos salvaremos, tenemos 26 y, de los últimos 24 en juego, necesitamos 10 y creo que tenemos entrenador, nuevo, sí, y jugadores para conseguirlo».

Soler es de los que piensa que «lo importante es que Aguirre crea en su sistema, en su proyecto, en su apuesta, en su equipo. Quiero decir que, si la idea es jugar con cinco defensa y el equipo tipo que sacó en Getafe, no debe cambiar, debe ir a muerte con ella. En la recta final del campeonato no puedes, encima, volver locos a los futbolistas, aunque la idea no te funcione en las dos primeras jornadas que la pones en marcha».

Ni que decir tiene que el ‘Nanu’ es de los que piensa que el Mallorca ha hecho bien en cambiar de entrenador. «Yo creo que se han acordado de lo que nos pasó hace dos años, cuando descendimos sin utilizar el comodín del cambio de entrenador. No han querido que les pasase lo mismo o arrepentirse de no haberlo hecho, creo. Y, en ese sentido, me parece bien». Y, sí, Soler es de los que piensa que «deben ser los jugadores, por supuesto, quienes saquen esto adelante con su comportamiento y determinación en el campo».

NANDO PONS

Exdirector deportivo del Mallorca

«Lo siento, pero soy de los que piensa que no es momento de hablar de estilo, de florituras, de intentar jugar bonito», comenta Nando Pons, uno de los auténticos ‘hombre orquesta’ que ha tenido el Mallorca a lo largo de su historia, siendo director deportivo, secretario técnico, entrenador (1994) y hasta ayudante del ‘mister’. «No es que quiera despreciar a los que piensan así, no, no, ni mucho menos, es que no estamos a tiempo, no es momento de crear debates sobre este tipo de cuestiones».

«Lo primero que hay que hacer es parar esta sangría de goles en contra que tenemos. Hemos encajado 50 tantos, es decir, somos el segundo equipo más goleado de LaLiga y, curiosamente, somos el tercero por la cola, no es de extrañar, no», insiste Pons. «Así que lo primero es hacerse fuertes atrás y, a partir de ahí, intentar marcar un gol, ¡uno!, aunque sea a pelotazos», comenta el exdirector deportivo rojillo, que, por otro lado, ve a algunas de las piezas vitales del centro del campo mallorquinistas bastante cansados, lo que debería de hacer reflexionar a Aguirre para poner «piernas frescas» en esa zona tan vital.

Pons espera que el Mallorca no llegue necesitado de jugarse la vida en las dos últimas jornadas del campeonato. «Sé que Aguirre estará preparando mentalmente a sus jugadores para que soporten la presión que se les viene encima, bueno, que ya está aquí, durante las ocho últimas jornadas, en las que, lamentablemente, casi todos los equipos a los que nos enfrentamos se juegan algo, o título, o Champions o evitar el descenso».

ALEJANDRO VIDAL

Periodista e historiador del Mallorca

Tiene la historia del Mallorca en su cabeza. Lleva 52 años escribiendo sobre el club bermellón. Su pluma es ácida, pero muy apreciada. Ha escrito, también, también, sobre la vida y milagros del ‘Mallorqueta’ de siempre y, ahora, desde su blog alejandrovidalonline.com analiza, cada día, la actualidad del club de sus amores. Alejandro Vidal, toda una institución en el periodismo deportivo balear, considera que los actuales dirigentes del Mallorca, no su entrenador, Javier Aguirre, «han cometido el error de criticar al gremio arbitral a raíz del arbitraje de Mateu Lahoz, cuando llegan las ocho jornadas decisivas».

«Es un claro síntoma de que no conocen muy bien cómo funciona el fútbol español, donde los árbitros, que son envidiosos y competitivos entre ellos, forman un bloque, un colectivo, tremendamente corporativista y, en ese sentido, es una mala idea meterse con ellos cuando, ahora, hay hasta dos árbitro, no uno, ¡dos!, que te pueden dañar, en el césped y en el VAR», comenta Vidal, que las ha visto de todos los colores.

«Es evidente», señala este veterano periodista de prensa, radio y televisión, «que, en teoría, las cuentas se pueden hacer, como señala el ‘Nanu’ Soler, pensando en que 10 puntos serán suficiente. Más sencillo aún: ganas a Alavés, Granada y Rayo en casa y empatas uno o dos fuera. Pero… sabemos que el fútbol no es tan sencillo y menos cuando, tras estar salvado casi todo el año, llegas al último tramo de la temporada metido en el fango. Y, ahí, en el fango, es donde no es fácil maniobrar y donde se ve si un técnico y, sobre todo, una plantilla es capaz de saberse mover o no».