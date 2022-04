La sanción a Russo, una decisión inaudita

La decisión de la jueza del Comité de Competición sobre la sanción a Russo no ha conseguido más que echar más leña al fuego. Dice Carmen Pérez que las imágenes que aporta el Mallorca no permiten distinguir si el balón impacta en el codo o en el brazo derecho de Russo. Unas imágenes que, se supone, son las mismas sobre las que decidió Estrada Fernández desde el VAR, por lo visto sin ninguna duda. Precisamente, porque sigue habiendo dudas sobre en qué parte del cuerpo de Russo impactó el balón, el mantenimiento de la sanción no tiene razón de ser. Mateu Lahoz, a escasos metros de la acción, decidió sin inmutarse: no era penalti. Pero los árbitros siguen empeñados en quitarle la razón a su nuevo presidente, Medina Cantalejo, que prometió menos protagonismo del VAR.