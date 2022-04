El Mallorca se ha reunido con el Comité Técnico de Árbitros, que preside Luis Medina Cantalejo, en una reunión que estaba prevista hace tiempo y en la que ha aprovechado para exponer su malestar por lo sucedido el pasado sábado ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez con la actuación de Mateu Lahoz y, en el VAR, de Estrada Fernández.

El CEO de Negocio, Alfonso Díaz; el director deportivo, Pablo Ortells y el delegado de campo y arbitral, Toni Tugores, han sido los representantes de la entidad en este encuentro en Madrid que ha sido aprovechado para conocerse personalmente, con la llegada al cargo del excolegiado andaluz. La entidad ha recibido explicaciones sobre lo sucedido en algunos encuentros de la temporada, incluido el controvertido penalti, que provocó su expulsión, de Franco Russo ante los azulones el sábado y que condicionó claramente el encuentro (1-0). "No son excusas, pero claramente creemos que el penalti no ha sido. Es una decisión que no entendemos. Y luego está la expulsión de Russo, que estaba por ahí. Tampoco vemos por qué Russo tiene que ver la primera amarilla”, señaló Díaz a los medios del club tras el choque.

Además, el Mallorca también ha aprovechado el encuentro, que se ha desarrolado en un tono cordial, para preguntar el sentido de las palabras de Mateu Lahoz a Enes Ünal al descanso, que captaron las imágenes de Movistar, en las que le dijo "me debes una, me debes una" por no haberle expulsado en la primera parte, tras dar un codazo a Russo.