La mochila de las excusas

De todo lo que se vivió el sábado en el Coliseum solo le compro el discurso a Pablo Maffeo. «Que sí, que las excusas están muy bien», valoró con inquietante serenidad: «Pero también tendremos que aprender de los errores». La frialdad del lateral catalán y su autocrítica distó, y mucho, del discurso al que nos tienen acostumbrados los jugadores. Y sí, ya lo sé, el penalti fue riguroso; la expulsión, cuestionable, y las palabras de Mateu Lahoz, vergonzosas. Pero mientras más excusas siga metiendo el Mallorca en la mochila, más hundido va a seguir el equipo. Quizás sería buen momento para soltar lastre y cambiar de estrategia. El equipo con Javier Aguirre salió a empatar y con ese tipo de planteamiento solo pueden darse dos resultados. Entiendo que no hace falta que les enumere cuáles. Si en 90 minutos tiras, por decirlo de alguna manera, una sola vez a puerta, lo extraño es sacar algo positivo de cualquier estadio. Luego se te llena la boca hablando de robos, arbitrajes sangrantes o decisiones ilógicas en el VAR, pero al final de la temporada tu equipo está en Segunda y nadie se acordará ya de que el bueno de Ünal le sigue debiendo una a su gran amigo Mateu.

Alfonso Díaz alza la voz: El Mallorca sorprende y cambia la estrategia en su comunicación

El Mallorca, como club, sorprendió tras el empate frente al Getafe con un cambio de estrategia en su comunicación. Alfonso Díaz, que a día de hoy se podría decir que es la cara más visible, con el permiso de un Andy Kohlberg a quien se le ve de higos a brevas, aprovechó los micrófonos de la entidad para cargar contra el arbitraje: «No entendemos la decisión del penalti ni tampoco por qué Russo ve la primera amarilla». El Mallorca también tiene previsto trasladar su indignación a LaLiga y a la RFEF al considerar que ha sido gravemente perjudicado en el Coliseum. Choca, para qué mentirnos, este cambio radical en su estrategia. Si hace solo unos días el club parecía renegar de las formas utilizadas por algunos equipos, ahora parece que han decidido unirse a la fiesta. Y me parece bien, siempre y cuando no se caiga en el ridículo en las formas y el fondo. Porque sí, puedes por ejemplo pedir explicaciones por las palabras de Lahoz, pero no puedes, sin embargo, cuestionar la mano de Russo. Es entrar en el criterio arbitral, algo difícilmente cuestionable.

91.553 almas: El récord en el Camp Nou es un hito, pero sirve de poco si no se le da continuidad

Desde este miércoles hay 91.553 personas que pueden presumir de formar parte de un récord mundial. El Camp Nou albergó esta pasada semana la mejor entrada mundial en un partido de fútbol femenino. En el encuentro, cuyo resultado se podía intuir antes de que empezara, se medían Barça y Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeonas. A este hito hay que darle cancha, pero evidentemente no deja de ser, por el momento, algo anecdótico. Al fin y al cabo, lo verdaderamente importante es que el próximo fin de semana, tanto el Alfredo Di Stefano como el Johan Cruyff también llenen sus gradas. Capítulo aparte merecen los departamentos de comunicación de ciertos clubes con sus secciones femeninas, quienes en lugar de promocionar y dar bola a sus jugadoras, parece que hacen precisamente todo lo contrario. Hacerlas estrellas antes de que lo sean no les beneficia para nada. Triste que lo primero que copien los jefes de comunicación de sus homólogos masculinos sea su egocentrismo.