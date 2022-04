¿Qué debes Enes Ünal a Mateu Lahoz?, por Biel Alemany Ramis

Posiblemente Enes Ünal, en lugar de haber recibido una tarjeta amarilla, Mateu consideraba que era merecedor de más castigo, una roja por ejemplo. Si lo consideraba, a tenor de su comentario en el descanso del encuentro, «me debes una», ¿porqué no se atrevió a mostrarla? En este hecho y otros parecidos radica la poca personalidad que tienen algunos colegiados y en especial el señor Lahoz. Este árbitro, para los que nos gusta el fútbol, nos divide. Unos consideran que es un buen colegiado, dialogante, que deja jugar, antes de mostrar una tarjeta intenta advertir al jugador o entrenador para que eviten ser sancionados y así un sinfín de parabienes hacia su figura. Otros, en el cual me incluyo, pensamos lo contrario en algunos aspectos. En el partido del sábado al principio hubo ciertos empujones, enfrentamientos, entre jugadores de ambos equipos, sin llegar a las manos. Solución para el señor Lahoz, mostrar en un segundo cuatro tarjetas amarillas, ¿Qué diálogo o advertencia hubo? Ninguno. En algunas fases del partido sancionó simples roces, o simulaciones de jugadores del Getafe. ¿Dejó jugar? No. Su actuación perjudicó al Real Mallorca y me explico: En la jugada sancionada con penal, el árbitro estaba muy bien situado, vio claramente que el balón tocaba en el codo pegado al cuerpo del jugador del Mallorca. De no haber codo habría pegado igualmente en su costado izquierdo y el balón hubiese salido igualmente rechazado. Inmediatamente de producirse esta jugada, interpretó que no había sanción alguna y así lo demostró con algunos movimientos a los jugadores del Getafe que insistían en que sí la había. Pasados unos minutos sin estar en juego el balón, a instancias del VAR, le insinúan la posibilidad de infracción. Lo revisa y señala pena máxima contra el Mallorca, más tarjeta amarilla al jugador, que anteriormente habia recibido una. En definitiva, el Mallorca se queda con diez jugadores una parte importante del partido.

Si un árbitro en la posición del sábado frente a la jugada mencionada considera que no ha habido infracción, debe mantener su criterio hasta el final y con todas las consecuencias. Es la máxima autoridad y está por encima del VAR. Es una falta de personalidad absoluta cargar sobre un equipo una decisión que has visto claramente, porque estás muy bien situado, que no era sancionable y que has dado a entender a los jugadores contrarios en que no había falta, aun habiendo sido requerido por el VAR. Ahí es donde radica el problema actualmente con el videoarbitraje y con los que dirigen en el campo el encuentro. Estoy de acuerdo en que, si no has podido ver la jugada tal o cual, puedas consultar o no la misma. Insisto, lo de Getafe del señor Lahoz lo ha visto claramente, no hay sanción de penalti posible. Antes del inicio del partido y en unas imágenes de túnel de vestuarios y a la salida de jugadores, se ve al señor Lahoz impartiendo sus golpecitos en la espalda, risas y comentarios con algunos jugadores. En mi opinión esto no es bueno para el árbitro ni para nadie. Hay que tener en cuenta que cualquier comentario que puedas hacer o decir hacia los jugadores puede volverse en tu contra, por ejemplo: «Me debes una», dirigida al jugador Enes Ünal, del Getafe. *Biel Alemany Ramis es exárbitro de categoría nacional.