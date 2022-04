El 'uno a uno' del Getafe-Real Mallorca

Seguridad. Fue la gran apuesta de Javier Aguirre para reforzar el gran hueco dejado por Raíllo y Valjent, ausentes ante el Getafe. El mediocentro ghanés se colocó como tercer central y estuvo impecable a la hora de cortar balones tanto por alto como por bajo. Situado ligeramente por detrás de Oliván y Russo, ayudó también en las jugadas a a balón parado.

Casi decisivo. El sevillano paró un penalti y su rechace en una acción de gran mérito, aunque no pudo evitar el gol de Borja Mayoral.

Desafortunado. Al argentino le ha mirado un tuerto. Fue amonestado tras recibir él una falta y fue expulsado por un penalti que solo vio claro el VAR.

Contundente. El catalán regresó al centro de la defensa y estuvo más que correcto al cortar jugadas. Su posición le impidió brillar en ataque.

Energía. Pese a jugar de carrilero en el lado izquierdo, Maffeo se lo dejó todo en el campo, no dejando ni un balón sin pelear.

Desacertado. El uruguayo actuó por banda derecha, pero en ataque estuvo desacertado tras desaprovechar un par de buenos centros.

Atado. El sistema de Aguirre castiga a los jugones. El de Berja tuvo que trabajar mucho sin balón y acabó desgastado, como el resto del equipo.

Lento. Primero como mediocentro y luego como central, el argentino estuvo sin más. El gol llegó por un despiste suyo en la marca a Mayoral.

Perdido. Al igual que Salva, fue la gran víctima colateral del dibujo táctico. En ataque no fue decisivo en las escasas proximidades al área.

Sin ideas. Fue una de las sorpresas en el once junto a Muriqi, pero más allá de pelear algún balón suelto, no estuvo nada acertado al atacar.

Solo. El kosovar se hartó de peinar balones, pero no encontró a nadie a quien enviarlos. En el área, su hábitat, no le llegó ninguna pelota.

SUPLENTES: Javier Aguirre tardó mucho en hacer los cambios a pesar de que el equipo estuvo con uno menos media hora. El primero en salir fue Fer Niño por Ángel (m.56). Después, hasta el gol de Mayoral, no tocó nada, sustituyendo a falta de cinco minutos para el final a Salva Sevilla, Battaglia y Dani Rodríguez por Kang In, Take Kubo y Antonio Sánchez.