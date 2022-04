El Mallorca protestará en las próximas horas ante los órganos competentes al sentirse gravemente perjudicado por la actuación de Mateu Lahoz en el encuentro de este sábado ante el Getafe (1-0). El club, que hasta ahora había preferido apostar por el silencio ante los arbitrajes negativos, al menos en público, considera que lo sucedido en el Coliseum Alfonso Pérez merece ser reclamado formalmente. En Son Moix no entienden que el árbitro valenciano haya señalado penalti, sobre todo después de revisar el VAR, cuando Russo tiene los brazos pegados al cuerpo en la acción del penalti, y expulsión al ser la segunda amarilla, que ha condicionado el partido.

Tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol, a través del Comité Técnico de Árbitros, conocerán de primera mano la indignación del Mallorca, que ya lo ha verbalizado en sus medios oficiales. “No son excusas, pero claramente creemos que el penalti no ha sido. Es una decisión que no entendemos. Y luego está la expulsión de Russo, que estaba por ahí. Tampoco vemos por qué Russo tiene que ver la primera amarilla”, ha señalado Alfonso Díaz, CEO de Negocio, tras el choque.

Además, la entidad pedirá explicaciones por las palabras de Mateu Lahoz a Enes Ünal al descanso, que captaron las imágenes de Movistar, en las que le dice "me debes una, me debes una" por no haberle expulsado en la primera parte, tras dar un codazo a Russo. En la planta noble de Son Moix consideran inaceptable que el trencilla, el juez del encuentro, compartiera esas palabras con el delantero del Getafe. Además, la protesta no solo se quedará aquí ya que tiene previsto incluir su malestar por otras actuaciones anteriores de los colegiados en los que se ha sentido perjudicado.