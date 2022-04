Javier Aguirre no quiso pronunciarse sobre la polémica surgida tras el penalti pitado a Franco Russo, decisivo en la derrota frente al Getafe. El técnico mexicano, firme “defensor del VAR”, cree que "si hubo penalti está bien pitado", aunque dejó claro que esa jugada, que supuso la expulsión del argentino, lo cambió todo. “El penalti es la jugada clave y lo cambia todo, con diez ha sido muy complicado. El partido estaba dónde queríamos, ninguno había tenido ocasiones claras. Con las bajas que teníamos ha sido un reto para el espíritu del equipo, pero no hubo premio. Los jugadores se pueden quedar tranquilos porque se dejaron el alma en el campo”, ha apuntado.

“Creo en el VAR. Y si el VAR lo vio claro no hay más que decir. Es cierto que Mateu, que está cerca, decide no pitarla. Ha pasado eso y ha cambiado el partido. No me queda claro si el árbitro va al VAR cuando quiere o cuando le avisan”, ha añadido acerca de la acción.

El Vasco ha querido restar importancia a la derrota y ha pedido pensar ya en el duelo del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. “Los dos equipos estaban muy neutralizados por el otro. Con diez sí que ha cambiado, había más espacios. Era duro mantener la intensidad del Getafe. Son cosas que pasan en el fútbol. Nadie ha venido a llorar y quejarse. Hemos perdido y ya está, a pasar página y a por el siguiente”, ha destacado.

Sobre el encuentro, Aguirre ha dicho que el partido, hasta la expulsión, estaba “bajo control”. “Nosotros queríamos un partido intenso, sabíamos que si aflojábamos ante el Getafe íbamos a sufrir, el partido estaba donde quería, básicamente bajo control”, ha insistido.

Aguirre ha defendido su alineación y sistema, dejando a habituales como Antonio o Kubo fuera del once, por las bajas que arrastraba en la parcela defensiva. “Teníamos tres defensas fuera. No veo a Kang In o Antonio de volante defensivo. No sé qué va a pasar en los ocho partidos que quedan. Tengo 25 jugadores y de eso cada semana pondré al que yo crea que mejor está”, ha concluido.