Apenas lleva una semana al frente del Real Mallorca, pero Javier Aguirre ya se siente "en familia". "Me he encontrado gente muy solidaria, gente buena que quiere mucho a la institución. Todos me han dado la bienvenida y eso da gusto", ha señalado el técnico mexicano en la previa del encuentro frente al Getafe.

La rueda de prensa del preparador bermellón ha versado, en gran medida, en el estado anímico del equipo y ha confesado que se ha encontrado "un grupo con muchas ganas, pero lastimado anímicamente". "Cuando entras en una dinámica de esta índole, no es el mejor momento para echar cuatro risas. Yo he intentado que el equipo se sienta vivo. Les he dicho que estamos a tiempo para conseguir el objetivo de la permanencia y a eso tienen que agarrarse", ha señalado.

El preparador de 63 años, que mañana se estrenará a los órdenes del equipo en el Coliseum Alfonso Pérez, admitió que "hay varios jugadores" que le han sorprendido. "Al final conoces a la mayoría, pero hay dos otros chicos del filial que me han sorprendido gratamente. Marcos Fernández -que juega de lateral izquierdo- es uno de ellos. Al no estar Jaume, y con Brian tocado, le hemos probado. Muchos me han dicho que les recordaba a Ximo Navarro cuando era joven", ha desvelado. "Otro que me ha impresionado es Leo Román. Tiene buena planta, ha estado con la selección, pero la verdad es que me ha causado muy buena impresión", ha añadido.

Aguirre ha desvelado que durante la semana "Sedlar tuvo el contratiempo de la lesión" en la que "se lastimó la rodilla" y no podrán "contar con él". "Los internacionales también han llegado algo fatigados, pero veremos a ver con lo que salimos en Getafe. Viajamos con 24 jugadores, Brian y Ángel están un poco tocados, pero de ahí escogeré", ha señalado.

El preparador rojillo también se ha referido a Take Kubo, de quien ha dicho es un "chaval muy simpático" y que facilita las cosas "porque habla un castellano perfecto". "Por ahora no sé decir dónde rinde mas. Es un futbolista al que le gusta tener la pelota en los pies y es desequilibrante. Sin balón, tácticamente, tiene que ayudar al equipo", ha indicado.

Sobre el partido que afrontan mañana ante el Getafe, Aguirre ha señalado que es un encuentro que puede "marcar un estado de ánimo". "Es un equipo que me gusta mucho. Quique le ha dado un aire nuevo. Llevan seis partidos también sin ganar, no es su mejor dinámica, pero es un equipo rocoso y sólido. Creo que va a ser un partido disputado. Va a ser un partido bravo, nadie va a regalar nada", ha zanjado.