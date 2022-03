El portero del Real Mallorca, Leo Román, ha dado un paso más en su trayectoria deportiva. El jugador ibicenco ya es uno más en la concentración de la selección española sub-21 que este lunes ha viajado a Eslovaquia para disputar el partido más importante en la fase de clasificación para la Eurocopa. El seleccionador nacional, Luis De la Fuente, citó a Román para incorporarse a la concentración de la selección en Las Rozas tras el ascenso del guardameta Arnau Tenas a la absoluta.

El jugador del Mallorca sigue progresando en la temporada de su debut en Primera División y de sus primeros partidos oficiales con la camiseta del RCD Mallorca. El portero asegura estar "muy contento e ilusionado". Román asegura que "es una experiencia magnífica. Es un paso muy grande en mi carrera y es una gran oportunidad. Cuando recibí la llamada de la selección me quedé un poco en shock y no sabía cómo reaccionar. Me puse muy feliz pero no era consciente de lo que estaba pasando realmente. Todo fue muy rápido e inesperado".

Luis de la Fuente citó el sábado al portero mallorquín, que en pocas horas llegaba a Las Rozas y se incorporaba a los entrenamientos de la sub-21. "El recibimiento ha sido muy bueno, tanto como por parte del cuerpo técnico como de los compañeros. Hay un ambiente muy bueno, estoy muy contento".

El equipo español venció el pasado viernes a Lituania con un contundente 8-0. Los de Luis de la Fuente son líderes del grupo C con 18 puntos y se enfrentan a Eslovaquia en Zilina para sellar su clasificación. Leo Román luchará por tener la ocasión de debutar con la sub-21 y cumplir otro sueño: "Hay una competencia muy sana con los otros porteros. Estoy muy contento de poder estar aquí".