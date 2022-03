No hay margen para una revolución, por Sebastià Adrover

No oculto que soy de los que pensaba que Luis García Plaza iba a firmar la permanencia del Mallorca en Primera División, pero esta nefasta última racha fue una trituradora y le dejó sin defensa. El Mallorca necesita ideas nuevas, pero no una revolución porque, entre otras cosas, no hay tiempo para frivolidades. Y por eso la llegada de Javier Aguirre se antoja ideal. A buen seguro que nos dará buenos titulares con el micrófono delante, pero en su pizarra no va a querer llamar la atención más de lo necesario, justo lo más importante. En nueve jornadas apenas hay margen para tocar algunas teclas, pero lo imprescindible es que sean las adecuadas para elevar el nivel del equipo y de algunas individualidades que se deben poner las pilas con el mexicano. Por falta de experiencia y conocimientos no será.