Luis García se despide entre lágrimas del Real Mallorca

Con lágrimas en los ojos y un discurso entrecortado, tomando aire en más de una ocasión y pasando uno de los peores tragos de su vida. Así se despidió ayer Luis García Plaza de su Mallorca. Un día después de que la entidad bermellona anunciara su destitución, el madrileño ofreció una rueda de prensa en la que agradeció el cariño de los suyos y criticó las formas con las que el club le anunció su adiós: «No es hasta las 17:30 cuando Ortells me llama para decírmelo. Yo iba leyendo cosas y lógicamente ya estaba más o menos avisado, pero os puedo asegurar que fue un día muy duro».

Hacía tiempo que la sala de prensa de Son Moix no albergaba tantas personas. Respaldando al míster, todo su equipo técnico, encabezado por un Pedro Rostoll que a duras penas pudo reprimir las lágrimas. Trabajadores del club, directivos, familiares y seis jugadores del plantel también acompañaron a Luis García en su día. El técnico compareció a la hora pactada, escoltado por su ejecutor, Ortells, y por el CEO de Negocios, Alfonso Díaz.

Fue precisamente el director deportivo el encargado de inaugurar la comparecencia. Tras escuchar las palabras de agradecimiento de «todo corazón» de ambos directivos, el preparador fue explicando, paso a paso, cómo se gestó su destitución: «Fue un día muy duro. Esa es la verdad y se lo he dicho a Pablo. Notaba que perdía algo más que un puesto de trabajo. Poco a poco iban saliendo noticias y a mí cada vez me llegaban más mensajes de ánimo, sin yo saber nada. Es más, a las cuatro de la tarde estaba preparando la sesión del día siguiente. No es hasta las 17:30 cuando el club contacta conmigo para decirme que me han sustituido. Fueron momentos muy duros por la incertidumbre».

Durante casi media hora, Luis García repitió en numerosas ocasiones sentirse «capacitado para sacar la situación adelante». «Estamos a un punto, a un empate de la permanencia y sé que los jugadores lo van a conseguir», subrayó esperanzado. «Yo me veía con fuerzas, la ilusión nunca la perdí. Cada día daba lo máximo y sé que este vestuario lo va a sacar», explicó.

El preparador, que evitó pronunciarse sobre los fichajes con los que Pablo Ortells ha ido nutriendo su plantilla, reconoció que «si algún día» el Mallorca le necesita «siempre» estará «ahí»: «Si me necesitas, silba. Vendré nadando si hace falta», bromeó recordando una frase de una conocida serie de su infancia. Incluso se ofreció a prestar su ayuda al próximo inquilino del banquillo: «Desde ya le brindo toda mi apoyo. Encontrará a un equipo más vivo que nunca y capacitado de sobra para lograr la permanencia».

Luis García, que entre risas intentó sonsacarle a Ortells si es Javier Aguirre quien le sustituirá en el puesto, admitió que «todos los entrenadores sienten soledad en algún momento de su trayectoria», pero que en ese sentido, en el Mallorca no la ha notado más que en otros momentos de su vida: «El entrenador siempre está ahí para animar a los chavales, ¿pero quién anima al entrenador?» También señaló que, a lo largo de la temporada y media que llevaba al frente del club, «en ningún momento» se planteó dejar su puesto.

«No tengo que entender mi cese, solo aceptarlo», respondió García Plaza a la pregunta de si le había sorprendido su destitución 29 jornadas después. «De verdad que desde el Levante nunca me había sentido tan identificado con un club. Aquí fui feliz, me quedaré un tiempo con mi familia, al menos hasta que los niños acaben el curso. He trabajado en cuatro países y sentía que este era mi sitio. Ahora soy un entrenador en el paro, no tengo nada, pero ya saldrá algo. Mi próximo plan a corto plazo, ahora mismo, es poder ir a ver a mi hija competir en un torneo de gimnasia que disputa en Ibiza, algo que hasta ahora no podía hacer», aseguró.

El expreparador rojillo, que durante las preguntas de los periodistas, aguantó con firmeza sus emociones, no pudo evitar volver a emocionarse al ser cuestionado por el mejor y el peor momento al frente del Mallorca, excluyendo, evidentemente, el ascenso y su despedida: «Pues habría elegido esos, la verdad, pero si tengo que quedarme con otros dos, creo que sería el día que firmé. Me recuerdo andando sobre el césped del estadio, en el sitio donde quería estar, y la verdad es que es un recuerdo muy bonito. En cuanto al peor, el día que fallece mi padre. Lógicamente son momentos muy difíciles y tú tienes que seguir ahí, al pie del cañón».

Ya para acabar, el entrenador agradeció el «gran cariño» de la afición, con quien se ha sentido «muy respaldado» desde el primer momento. «Os pido», reclamó: «Que estéis al lado de los chicos y los apoyéis en todo momento. Sé que unidos esto se sacará adelante».

Javier Aguirre: Aterriza hoy en la isla y por la tarde dirigirá su primer entreno

El nuevo técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, aterriza hoy en la isla. El mexicano firmará su nuevo contrato en las oficinas de Son Moix a lo largo de la mañana y por la tarde dirigirá su primer entrenamiento. Antes de dicha sesión preparatoria, está prevista la rueda de prensa de su presentación. El técnico de 63 años llega acompañado por su mano derecha, Toni Amor, y por el fisioterapeuta mallorquín Tomeu Llabrés. Ambos son los dos únicos miembros del staff del mexicano que le acompañarán en la isla.

Solo seis futbolistas acompañan a Luis García

Pese a las numerosas ocasiones en las que Luis García agradeció ayer el trabajo de sus jugadores, lo cierto es que solo seis de ellos se personaron ayer en la sala de prensa de Son Moix para mostrarle su apoyo en el día de su despedida. Los futbolistas del primer plantel del Real Mallorca que acudieron a la sala de prensa fueron Oliván, Jaume Costa, Salva Sevilla, Reina, Abdón y Raíllo. Luis García les agradeció el gesto: «Muchas gracias por estar aquí, al final parece que no nos llevábamos tan mal como decían. Os agradezco todo lo que me habéis dado. He sido muy feliz entrenado a este equipo, a estos jugadores, especialmente a vosotros (refiriéndose a los presentes). Os habéis dejado la piel cada partido». Tres horas antes, el preparador madrileño acudió a Son Bibiloni para despedirse del resto del plantel. Fue precisamente iniciativa de uno de los jugadores presentes en la sala que el equipo acudiera a la rueda de prensa a mostrar su apoyo a Luis García. Sin obligación, en lo que era una decisión totalmente personal.