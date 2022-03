Ni força ni recursos, per Ricard Pla

Fins que no va sortir Abdon Prats a la segona part, només hi havia dos jugadors mallorquins sobre la gespa del RCD Stadium, Sergi Darder y Antonio Sánchez. El problema per al Mallorca és que Darder juga amb l’Espanyol i, a més a més, n’és el millor. El d’Artà i Raúl de Tomàs són els dos cervells que sostenen l’equip de Vicente Moreno. Una jugada del migcampista i una rematada del davanter foren suficients perquè el Mallorca dimitís del partit i no sabem si de la Primera Divisió.

A Cornellà El Prat, el Mallorca tornà a exhibir mala imatge, la que l’ha menat a la perillosa posició en què es troba quan queden nou jornades per al final de la temporada. No tingué ni força ni recursos ni capacitat de reaccionar. Tampoc des de la banqueta no aparegué cap senyal de rebel·lia, ja que els canvis arribaren tard i malament. Mantenir al camp jugadors com Dani Rodríguez, Antonio Sánchez o Kang In Lee, que no aporten res, és un luxe que el Mallorca no es pot permetre, si la temporada que ve vol tornar a competir a la màxima categoria.

Molts d’aficionats esperaven un Mallorca semblant al que veiérem a la primera part del partit contra el Madrid, però no aparegué, perquè al primer contratemps -gol de l’Espanyol- tornà a cometre els mateixos errors de sempre i no sabé corregir-los. L’equip continua sense saber a què juga. Si fa unes setmanes parlàvem que cada partit era una final, ara ja no sabem com podem qualificar el que queda de campionat.

De moment, les dues setmanes que queden per anar a Getafe seran males de passar, pendents de si arriba o no cap decisió des d’Arizona. Dia dos d’abril també a les dues del migdia, el Mallorca s’enfronta a l’equip de Quique Sánchez Flores, un altre que es juga el futur a la màxima competició. El Mallorca viatjarà a Madrid amb dues baixes importants, Antonio Raíllo i Jaume Costa, i amb una feinada per recuperar anímicament un grup de jugadors que encadenen la sisena derrota consecutiva.