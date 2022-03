Moreno hunde al Real Mallorca (1-0)

Al enfermo se le está poniendo cara de muerto. El Real Mallorca llegaba con preocupantes convulsiones al encuentro en el RCDE Stadium, pero es que frente al Espanyol ha entrado en coma. El conjunto de Luis García Plaza ha firmado este mediodía una nueva derrota (1-0), la sexta ya consecutiva, la décima en los últimos doce partidos. Casi nada.

El crédito está acabado y el equipo, que hace varias semanas ya que se sostiene por los nefastos resultados de sus rivales, se encomienda esta tarde al Villarreal para no caer en descenso. Si el Cádiz hace los deberes frente al ‘submarino amarillo’, el Mallorca entrará por primera vez esta temporada en los puestos de descenso. Y con esas, ya no habrá excusas para Luis García y su ya conocida frase.

El equipo no tiene poso, ganas ni forma de salir del entuerto en el que se ha metido. Luis García es previsible, el equipo aburrido y las sensaciones horrorosas. Las diez primeras finales, se inician con una derrota que duele el doble por ser el rival quien es. Ahora dos semanas de descanso para que la propiedad se piense dos veces si quiere o no, ser partícipe de un nuevo descenso, aunque dados los antecedentes, podemos intuir la respuesta.

Luis García tiró de lógica para suplir la ausencia del sancionado Pablo Maffeo por Gio González en el lateral diestro y de ironía para sentar a Take Kubo por Kang In Lee en el extremo izquierdo. Por el resto, lo de siempre, sin florituras: centro de campo para Baba y Antonio Sánchez, punta de ataque para Ángel y Muriqi y el intocable, Dani Rodríguez, en banda.

No tardaron en torcerse las cosas para el conjunto bermellón. Lo que debía ser la revisión de un supuesto penalti de Cabrera sobre Ángel en el minuto 6, acabó acarreando tarjeta amarilla a Jaume Costa por un pisotón a Rául de Tomás en el origen de la jugada. La decisión calentó los ánimos de los bermellones ante la incomprensible utilización del videoarbitraje.

El Mallorca intentó dejar claras sus intenciones desde el primer momento: parar la sangría de goles encajados en los últimos partidos. Esa, a priori, era la excusa perfecta para perdonar sus nulas ideas en labores ofensivas. Aunque imprimiendo un ritmo muy bajo, el Espanyol gozaba de la posesión e incluso fabricó alguna ocasión estéril a través de las botas de Embarba. El partido agonizaba al descanso sin ocasiones, parsimonioso, pero entonces aparecieron los de siempre, un cocktail explosivo, para agitar el marcador.

Si se juntan los errores de Baba con la exquisitez de Raúl de Tomás, el combo es mortal. El ghanés, que se piensa que es más bueno de lo que es con la pelota en los pies, volvió a perder un balón incomprensible. Sergi Darder gestionó la salida a la contra y filtró el esférico para el delantero de la selección, ante la pasividad de Antonio Sánchez, que poco más y le pone una alfombra al de Artà. Raúl de Tomás, en el mano a mano con un Sergio Rico enraizado bajo palos, envió el balón cruzado al fondo de la red (min. 41).

Para sorpresa de los incrédulos, Luis García orquestó su primer cambio al descanso. Dejó en el banquillo a Ángel y dio entrada a Abdón Prats. Una decisión que a los pocos minutos se supo, no fue fruto de la estrategia, sino de la obligación por unos dolores en la espalda del futbolista tinerfeño.

Lo que se dice improvisar, al técnico bermellón no es que le guste excesivamente. Por ejemplo, hay algunas premisas que deben cumplirse sí o sí partido tras partido: La primera es que Kang In Lee no puede jugar nunca con Kubo. Está completamente prohibido. La segunda es que Dani Rodríguez no puede empezar nunca un partido desde el banquillo. Eso es por decreto. Ley.

Así, ni los cambios que fue introduciendo Luis García, ni el juego que intentó proponer el Mallorca sorprendieron al Espanyol. Moreno leía los movimientos desde la banda, sin necesidad de realizar un gran esfuerzo mental y el Mallorca jugaba a lo de siempre, lo que viene siendo nada.

El conjunto bermellón contabilizó una única ocasión en todo el segundo periodo y como no podía ser de otra manera, llegó gracias a un centro de Salva Sevilla y un cabezazo de Muriqi que obligó a Oier, sustituto de Diego López al descanso, a volar por los aires.

Y hasta ahí. Eso fue todo. Eso sí, Moreno y Luis García volvieron a no tenderse la mano al término del partido, al menos sobre el verde. Está todo perdido.

Ficha técnica

RCD Espanyol: Diego López (Oier, min. 46); Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Vilhena (Vidal, min. 53), Herrera, Bare (Morlanes, min. 53), Sergi Darder; Raúl de Tomás (Loren, min. 85) y Embarba (Nico, min. 70).

Real Mallorca: Sergio Rico; Gio González (Fer Niño, min. 89), Valjent, Raíllo, Jaume Costa; Kang In Lee (Kubo, min. 59), Baba (Llabrés, min. 81), Antonio Sánchez (Salva Sevilla, min. 59), Dani Rodríguez; Ángel (Abdón, min. 46) y Muriqi.

Goles: 1-0: Raúl de Tomás (min. 41).

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego).

Tarjetas amarillas: Jaume Costa (min. 8), K. Bare (min. 22), Muriqi (min. 35), Raíllo (min. 61), Morales (min. 81)

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: RCDE Stadium.