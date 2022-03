Luis García se ve con fuerzas. “Es verdad que estoy sufriendo como un perro”, aseguraba tras sumar la sexta derrota consecutiva del curso, esta vez frente al Espanyol. “Pero tengo fuerzas y ganas para sacar esto adelante”, reconocía el técnico del Real Mallorca. “Si pudierais verme en cada entreno, veríais que es posible. Me voy a dejar el alma y la vida”, aseguraba.

Pese a su templanza y seguridad, el madrileño reconocía que entendía “las dudas” sobre su continuidad. “De verdad que entiendo la pregunta, pero no creo que sea algo que yo puedo contestar. Mejor llamamos a América y si ellos siguen confiando, aquí sigo. Sé que soy el máximo responsable. Eso siempre es así y yo, desde luego, nunca voy a criticar a mis jugadores en público. De todas formas, seguimos en la lucha. No estamos a siete puntos de la salvación, solo nos falta ese puntito de claridad y yo voy a estar a tope con ellos”, puntualizó.

Luis García lamentó la jugada que dio la victoria al Espanyol frente al Real Mallorca: “Es una jugada de la que he hablado con los chavales mil veces. En ese momento tenemos que hacer una falta táctica y no somos capaces. Se lo he dicho tantas veces... Todos los equipos las hacen menos nosotros y eso ya nos ha costado muchos puntos”.

Pese a todo, el madrileño aseguraba que el encuentro frente al equipo de Vicente Moreno había sido “igualado, como todos los que disputamos”. “Evidentemente este tipo de encuentros genera frustración, es lógico. El equipo intenta hacer las cosas que sabe hacer, pero cuando llega el momento, no sale nada”, reconocía. “Solo me queda salir aquí y dar ánimo a los chavales. Quedan nueve jornadas y hay tiempo suficiente para conseguir el objetivo”, confirmaba.

El preparador bermellón también se refirió a la intervención del VAR en el posible penalti a Ángel. “La verdad que me ha sorprendido que no se pitara penalti y luego, además, le sacan amarilla a Jaume Costa. Todos los detalles nos caen en contra en momentos así. Somos conscientes de que es un momento difícil, pero toca levantarse y empezar a acertar las que tenemos”, señaló.

Cuestionado por el cambio de Antonio Sánchez, Luis García aseguró que lo que buscaba con la sustitución del mallorquín era “un mayor juego ofensivo con la entrada de Salva Sevilla”. “Si es que más ofensivo el equipo ya no podía”, aclaraba. “He puesto todo sobre el verde, de ahí la continuidad también de Dani Rodríguez”, afirmaba.