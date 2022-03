El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha explicado después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-0) que el equipo vive "un momento duro, difícil y jodido", pero ha apostado por levantarse cuanto antes y ha apuntado que pese a estar "sufriendo como un perro" se ve "con fuerzas" de sacar la situación adelante.

El preparador del conjunto bermellón ha lamentado que su equipo se pierda en los detalles: "Los chavales se lo dejan todo, compiten y en la mayoría podemos ganar o puntuar, pero no acertamos. Estamos cometiendo fallos en un partido igualado que podría haber caído para cualquier lado".

En este sentido, Luis García ha destacado como ejemplo el gol del Raúl de Tomás en el minuto 42. El técnico ha confesado que ya no sabe "cómo decírselo" a los jugadores. Jugadas como la de RDT, ha explicado, la han visto y hablado "muchas veces". "Necesitábamos una falta táctica. Antonio llega y estaba jugando fenomenal y está creciendo. Pero todos los equipos lo hacen y nosotros no aprendemos".

Por otra parte, el entrenador ha valorado el posible penalti de Cabrera en los primeros compases del partido, anulado por el VAR y que acabó con una amarilla a Costa por una acción previa: "Esa jugada me ha sorprendido porque no pita penalti. Entonces, si no pita penalti no hay que rearbitrar nada. Si no pita nada, porque haces falta después… Están cayendo todos los detalles en contra".

Luis García ha reconocido que el vestuario está "frustrado", apuntó que "nadie puede decir que el Espanyol haya sido superior" y definió el duelo como "igualado". En cualquier caso, evitó cualquier alarmismo: "Nos queda tiempo para conseguir el objetivo. Podemos estar en descenso o no, pero el equipo está vivo".

Preguntado por si entendería que el club tomara alguna decisión sobre su futuro en estas dos semanas de parón liguero, el técnico ha dicho que esta pregunta "no la puede contestar". "Lo único que puedo hacer es ir mañana con todas las fuerzas para entrenar. Si no creen que esté capacitado para sacar esto adelante, que lo digan. Me dejaré el alma y la vida", ha subrayado.

Sea como sea, Luis García no ha eludido ningún tipo de responsabilidad: "El equipo está en una dinámica mala y el culpable soy yo, pero estamos vivos. Estamos en la lucha. No somos, con todo el cariño que le tengo, el Levante. No estamos afortunados, pero desde ya planteo el partido del Getafe en mi cabeza".