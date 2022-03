El último baile de Salva Sevilla en el Real Mallorca

Salva Sevilla soplará mañana las velas de su 38 cumpleaños sin saber qué le deparará el futuro a partir del 30 de junio, que es cuando finaliza su contrato con el Mallorca cinco temporadas después de aterrizar en el club. El centrocampista de Berja, el futbolista mas veterano de la plantilla y el sexto en el global de la Liga, espera la llamada del club para reunirse con él antes de que finalice el curso y negociar sobre su futuro.

Su importancia en el plantilla, su compromiso con el equipo y su calidad inacabable son las bazas que juegan a su favor, aunque su cada vez menor peso en el once titular, relegado a un rol de suplente, y la exigencia física de su puesto en el campo juegan en su contra.

La categoría en la que milite el equipo mallorquinista el próximo curso puede ser una de los factores que influyan en las negociaciones entre ambas partes. Sin que sirva de precedente, cuatro días después de cumplir los 37 años el club anunció de forma oficial la extensión de su contrato un año más.

El director deportivo Pablo Ortells ya dejó claro en rueda de prensa que no sería hasta final de curso cuando se reunieran con él por su importancia y jerarquía dentro del plantel bermellón. Oliván y Reina, que también acaban contrato en junio, tiene su futuro más claro. El catalán parece haber escogido al Espanyol, mientras que el meta ve con buenos ojos acabar su carrera en el Málaga, cerca de su familia.

Adelantado primero por Galarreta y ahora por Antonio Sánchez, Salva ha pasado a disponer de un rol secundario en los planes de Luis García para el centro del campo, que durante toda la temporada ha hablado de que con el almeriense había que gestionar bien los minutos y los descansos. De hecho, hace poco confesó en rueda de prensa que el centrocampista pasó un mes de enero muy complicado a nivel físico, lo que le impidió poder contar más con él en el terreno de juego.

La lesión de Baba a su regreso de la Copa África le abrió de lleno de nuevo las puertas de la titularidad, formando con Galarreta en el doble pivote y estando presente en las tres últimas victorias del equipo –Espanyol en Copa del Rey y Cádiz y Athletic en Liga–. Antes del mes de enero, Salva tan solo formó de inicio en seis ocasiones.

Sea casualidad o no, la mejor versión del equipo en los últimos meses se ha visto con el de Berja al mando de las operaciones, aunque con el regreso a las convocatorias del ghanés ha regresado al banquillo, coincidiendo también con una serie de partidos disputados contra equipos de la parte alta donde era necesario un perfil de un jugador más defensivo.

Sus números este curso, que ocurra lo que ocurra hasta el final de Liga ya será la temporada con menos partidos jugados desde su fichaje, son buenos. Ha participado en 19 partidos, arrancando en once como titular, aunque tan solo en uno llegó a completar los noventa minutos –ha disputado 967 en Liga hasta el momento–. Y si algo no ha perdido es el toque a balón parado, aunque sea desde los once metros. Con los cuatro goles que lleva esta campaña, todos ellos de penalti, es el máximo goleador del equipo.

En la 2017/2018, cuando firmó por el Mallorca en Segunda tras rescindir con el Espanyol, que estaba en Primera, Salva se ganó a Vicente Moreno y a la afición desde el inicio. Debutó en un partido de Copa ante el Lleida el 6 de septiembre y cuatro días después lo hizo en Liga ante el Atlético Saguntino (3-2), marcando un gran gol de falta directa a los pocos segundos de ingresar al campo. Falto de ritmo, no fue hasta varias jornadas después cuando ya empezó como titular, una condición que no ha perdido hasta esta temporada.

Ese curso disputó 36 partidos; al siguiente, 41 contando Liga y fase de ascenso, siendo clave en la final ante el Deportivo al lograr de falta directa el tanto que igualaba la eliminatoria. Con el equipo en Primera, jugó 35 encuentros, superado por los 38 que disputó el curso pasado ya con Luis García en el banquillo.

Salva Sevilla, a falta de las diez finales que le restan al equipo para determinar si se consigue la permanencia o se regresa a Segunda, se encuentra ante el que puede que sea su último baile con la camiseta del Mallorca.