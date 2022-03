Unos pocos que no representan a nadie

El Mallorca está obligado a colaborar con quien corresponda para localizar a los cuatro indeseables, porque son cuatro, que profirieron insultos racistas al madridista Vinicius en el partido del lunes en Son Moix. Actitudes como esta no deben permitirse ni en un campo de fútbol ni en ningún otro ámbito de la vida. Con la que está cayendo, gente de esta calaña sobra. No hay que caer en el error de meter en el mismo saco a toda la afición rojilla, que se comportó de una manera exquisita, protestando, como no puede ser de otra manera, cuando consideraba que su equipo era el perjudicado.

Otro tema es cómo se magnifica todo cuando es el Real Madrid o el Barcelona el que juega. Benzema, Rodrygo y Mendy abandonaron el campo lesionados, aunque tras el partido se hablaba de ellos como si se leyera un parte de guerra. Hasta Emilio Butragueño se encargó de echar más gasolina al fuego criticando la dureza de los jugadores del Mallorca. Es verdad que Maffeo y Raíllo no son hermanitas de la caridad, pero alguien debería recordar que hace pocos días Galarreta fue gravemente lesionado tras una durísima entrada. Sin ningún ruido mediático.