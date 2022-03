El Mallorca, coladero de la Liga

«Cometemos errores groseros que nos cuestan muchos puntos». Desolado, pero sobre todo preocupado se mostró Luis García minutos después de perder 0-3 contra el Real Madrid. Tres goles más encajados en el zurrón, y van 48, una cifra desorbitada para un equipo que pretende mantenerse en Primera División.

Se refería el entrenador del Mallorca al grave error de Baba a los nueve minutos de la segunda parte que dio origen al primer gol del Real Madrid, obra de Vinicius. Todo el buen trabajo realizado hasta aquel momento se vino abajo como un castillo de naipes con la pérdida del balón del ghanés en la frontal del área. El partido se acabó para el Mallorca en aquel instante porque las fuerzas empezaban a escasear para intentar la heroica.

Llegaron dos goles más, ambos de Benzema, uno de penalti. Y con los tres del pasado lunes ya son quince en los últimos siete partidos, los mismos que lleva Sergio Rico como titular bajo los palos de la portería mallorquinista. El guardameta propiedad del PSG no está rindiendo como se esperaba. Da la impresión que le marcan todo lo que le tiran. El lunes, salvo la mano providencial que impidió el primer gol del Madrid a los cinco minutos, a remate de Benzema, todo lo que fue entre los tres palos acabó en el fondo de la portería.

Ni la llegada de Sergio Rico, batido quince veces en siete partidos, ni la recuperación de Raíllo han tapado el agujero en la cobertura

En los siete partidos que ha jugado el andaluz, que llegaba para solucionar la irregularidad de Reina, en todos ellos ha encajado. Uno ante el Cádiz en su debut el 5 de febrero, uno de los dos partidos que se ha ganado de los últimos once disputados (el otro fue ante el Athletic, siendo batido dos veces). Betis (2), Valencia (1), Real Sociedad (2), Celta (4) y Real Madrid (3) son los otros rivales que se han ensañado con la defensa más endeble del campeonato, solo por detrás del colista Levante, con 55 goles recogidos del fondo de su portería.

Además, el regreso de Raíllo tras estar ausente toda la primera vuelta por una lesión que le obligó a pasar por el quirófano, tampoco ha servido de revulsivo ni ha impedido que el equipo siga siendo un chollo para las delanteras rivales. Es verdad que el andaluz ofrece mejores prestaciones que Russo, que ha sido el titular en su ausencia, pero el equipo aún no ha encontrado la fórmula para ponerle el candado a la portería.

Valjent, que posiblemente es el que más ha echado en falta a Raíllo, tampoco está a su mejor nivel. El segundo gol del Real Madrid nació de una pelota que el eslovaco perdió en el campo del conjunto blanco. La contra, con Valjent fuera de su sitio, acabó en un claro penalti de Oliván cometido sobre Vinicius. Solo los laterales están a un nivel aceptable, hasta el punto de que Maffeo y Oliván fueron los únicos que se salvaron ante el conjunto de Ancelotti.

Luis García tiene detectado un problema de difícil solución. Entre otras cosas porque juegan en la cobertura los mejores hombres de que dispone. Ninguno de los suplentes supera en prestaciones a los indiscutibles titulares, por lo que deberá encontrar una solución con estos mimbres.

El Mallorca no perdía cinco partidos de forma consecutiva desde la temporada 2013-14. Entre las jornadas 33 y 37 el equipo, entonces en Segunda División, perdió de un tirón contra el Lugo, Ponferradina, Deportivo, Alavés y Eibar. Lluís Carreras fue sustituido por Olaizola, que salvó al equipo del descenso a Segunda B en la última jornada en Córdoba.

Los problemas en la zaga no son los únicos en un equipo que no sabe cómo salir de la grave crisis que le acecha. Y es que en la delantera las cosas no van mucho mejor. Con 26 goles figura entre los equipos con menos puntería, y tampoco la llegada del kosovar Muriqi ha solucionado un problema que viene de largo. Quedan diez jornadas para encontrar la fórmula que dé la permanencia.