Massa camisetes blanques

No teníem cap argument per ser moderadament optimistes. Tots els números i estadístiques eren i són favorables al líder i tot més o menys s’ha complert. Aques dilluns a Son Moix semblava que hi havia més camisetes blanques que de costum. El Madrid ha estat infinitament superior a partir de les errades defensives.

És molt simptomàtic que un veterà com és Benzema pressioni la sortida de la pilota com si fos un juvenil com ja va passar contra el PSG. L’actitud del davanter francès i el gran moment de forma que exhibeix han estat suficients per que el Madrid se’n dugui els tres punts i certifiqui pràcticament la lliga. El Mallorca ho ha intentat de totes les maneres i ha tengut les seves opcions, però davant un equip ambiciós no s’hi val a badar.

Tot i que el club i la direcció tècnica sovint ens recorden que el Mallorca no ha estat cap jornada en zona de descens, convé tenir present que els campionats mai no són com comencen, sinó com acaben. En aquest sentit, cobren rellevància les paraules del recordat Luis Aragonés, que deia que tot es decideix en els darrers deu partits. El partit de Son Moix contra el Madrid ja és història i ara va de bo.

Aquestes darreres deu jornades, el Mallorca tindrà una sèrie de compromisos complicats amb equips que persegueixen el mateix objectiu, el que diem “enfrontaments directes”. Getafe, Elx, Alabès, Granada, Rayo..., i, entre tots aquests possibles “drames”, hi haurà les visites al Camp Nou i a Sevilla, i el partit contra l’Atlètic de Madrid, a Palma.

Ara la pròxima aturada és a Cornellà El Prat. Allà espera l’Espanyol de Vicente Moreno, un altre partit d’aquells que anomenen del “morbo” però que en definitiva tot es redueix a la disputa de tres punts. Només quedarà per veure si el Mallorca serà capaç davant l’Espanyol de posar la mateixa intensitat que li hem vist contra el Madrid. Si és així es probable que no torni de buit.