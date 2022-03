Llega el Real Madrid y sí, "seguramente sea el peor rival en el peor momento posible", pero Luis García, técnico del Real Mallorca, confía en sus jugadores: "Espero que den la cara, vayan a tope y crean que pueden ganar". Eso es lo que les ha pedido el preparador madrileño a los suyos ante el importante envite que disputan mañana (21 horas/Movistar) en Son Moix.

"Sabemos cómo juega el Madrid. Son dominantes y tienen una capacidad alucinante en la salida del balón. Además, controlan el aspecto mental, algo en lo que nosotros flaqueamos. Tenemos que aprender a jugar en los momentos difíciles. Eso es lo que les he pedido a los chavales", ha reconocido en la previa del encuentro.

Las ocho derrotas atesoradas en los últimos diez encuentros han puesto en entredicho la continuidad de Luis García, pero el técnico bermellón ha insistido en llevar todo con mucha "normalidad". "De verdad que entiendo la pregunta, pero estamos más acostumbrados de lo que creéis a este tipo de situaciones. Si se pierde lo normal es que te critiquen, pero yo estoy muy tranquilo. Lo digo de verdad. Es más, ya estamos hablando de la planificación de la pretemporada del curso que viene. Tengo un año y medio más de contrato y mi intención es cumplirlo", ha indicado.

Para el encuentro frente al líder de LaLiga, Luis García no podrá contar con los lesionados Galarreta y Domnik y el sancionado Manolo Reina, sin embargo, el preparador rojillo ha confesado que Clément podría partir en la convocatoria y tener, incluso, sus primeros minutos: "Tenemos que ir muy poco a poco. Nos gustaría que ya estuviera más o menos bien para el Espanyol".

El encuentro frente al conjunto blanco será especial para Take Kubo, club al que pertenece y al que en principio retornará la próxima temporada: "Ha vivido una semana como cualquier otra. Evidentemente es un encuentro especial para él porque es el club al que regresará el próximo año. Lo único que puedo desearle es que le salga un partidazo y demuestre todo lo que tiene".

Cuestionado por el papel de Dani Rodríguez, Luis García ha querido brindar su apoyo al futbolista gallego tras los últimos encuentros. "Yo a Dani le tengo muchísimo que agradecer. Él siempre me ha dicho que donde más cómodo se encuentra es en la posición de mediapunta, pero yo le estoy forzando a jugar por la izquierda, en un sitio donde no se siente tan cómodo y creo que está haciendo una buena temporada. Por A o por B no tenemos futbolistas que nos rindan en esa banda, quizás solo Amath, y él se está esforzando muchísimo para cubrir esa zona. Tengo mucho que agradecerle", ha reconocido.

Ya para acabar y preguntado por el rendimiento de sus porteros, Luis García ha confesado que siempre valora "cambios en todas las posiciones". "De todas formas, creo que en los últimos partidos nos han metido unos pepinos que no son normales. Siempre valoro los cambios porque tengo jugadores para hacerlo", ha reiterado.