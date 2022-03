Luis García se aferra al banquillo del Real Mallorca

A día de hoy Luis García Plaza es el único técnico de la zona baja de la tabla que resiste en su puesto. Elche, Getafe, Granada, Cádiz, Alavés y Levante, este último hasta en dos ocasiones, han intentado buscar solución a sus problemas destituyendo a sus entrenadores, una opción que, por el momento, se resiste a probar el Real Mallorca.

La directiva del conjunto bermellón es la única de la zona baja que ha mostrado su confianza plena en el preparador madrileño pese a los malos resultados cosechados en las últimas jornadas. Una circunstancia que no sorprende del todo, pues la propiedad americana ya mostró en su día una fe ciega en Vicente Moreno pese al descenso que cosechó el valenciano al frente del conjunto rojillo, hace ahora dos temporadas.

El último equipo que ha hecho rodar la cabeza de su entrenador ha sido el Granada. La derrota del conjunto nazarí frente al Valencia del pasado fin de semana costó el puesto a Robert Moreno, siendo Rubén Torrecilla, técnico del filial, quien se ha hecho cargo del primer equipo. Tras nueve partidos sin conocer la victoria y habiendo experimentado una caída libre que lo ha dejado solo un punto por encima del descenso, a nadie cogió por sorpresa en el Nuevo Los Cármenes su salida.

El baile en los banquillos en la Liga Santander se inició este curso en la jornada 8. En la misma, Paco López, del Levante, y Míchel, del Getafe, fueron los primeros en caer. La destitución del primero llegó después de una racha de ocho jornadas sin ganar en la que su equipo solo sumó cuatro empates. En el caso de Míchel, su sustitución se produce tras sumar un único punto en los ocho primeros encuentros. A partir de ese momento el Getafe logró remontar el vuelo a las órdenes de Quique Sánchez Flores, no así el Levante, quien tras tener al frente del equipo a Javier Pereira durante siete jornadas, volvió a destituir a su entrenador para colocar a Alessio Lisci.

El Elche decidió echar a su preparador en la décimo cuarta jornada. Desde la llegada de Francisco Rodríguez, el equipo ha conseguido salir de los puestos que marcan el descenso y mantener cierto colchón con la zona de peligro.

Sin embargo el cambio de entrenador no tiene por qué ser sinónimo de éxito. El Alavés destituyó a Javier Calleja en la jornada 18 y la llegada de Mendilibar no ha conseguido sacar al equipo vasco de la zona baja. Algo parecido a lo que le ha ocurrido al Cádiz con la llegada de Sergio González, cuyo equipo todavía no ha sido capaz de abandonar el descenso.